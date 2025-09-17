Alles zu oe24VIP
Endgültiges Aus

Sogar NASA beliefert: Tiroler Traditionsunternehmen ist pleite

17.09.25, 07:13
Das Familienunternehmen musste einen Insolvenzantrag einreichen. 

Ein Stück Industriegeschichte im Tiroler Oberland geht zu Ende. Das traditionsreiche Gummiwerk in Imst (Gummiwerk Czermak & Feger, Gesellschaft m.b.H. & Co KG), bekannt für die Herstellung von Badehauben, Luftballons und Spezialprodukten aus Naturkautschuk, hat Insolvenz angemeldet. Die Produktion steht bereits still, für die 43 Mitarbeiter bedeutet das endgültige Aus. Die Schulden belaufen sich laut KSV1870 auf rund 4,6 Millionen Euro.

Sogar NASA beliefert

Über Jahrzehnte hinweg galt der Betrieb als feste Größe in der Region. Besonders Badehauben aus Naturkautschuk wurden europaweit vertrieben und prägten das Image des Unternehmens. Neben klassischen Konsumartikeln fertigte man auch hochspezialisierte Produkte für die Medizintechnik – und sogar für die NASA. Damit bewies das Familienunternehmen seine außergewöhnliche Kompetenz in der Verarbeitung von Naturkautschuk.

Investitionen blieben aus

Trotz der hohen Spezialisierung und internationalen Anerkennung konnte das Unternehmen den wirtschaftlichen Herausforderungen der letzten Jahre nicht mehr standhalten. Ausschlaggebend für die Insolvenz waren fehlende finanzielle Mittel für dringend notwendige Investitionen. Ohne diese Modernisierungsschritte war eine Fortführung des Betriebes nicht mehr möglich.

Als klassischer Familienbetrieb stand das Gummiwerk vor zusätzlichen Hürden: begrenzte Kapitalressourcen und steigende Anforderungen im internationalen Wettbewerb. „Die wirtschaftliche Basis hat einfach nicht mehr gereicht, um den Betrieb zukunftsfit zu machen“, heißt es aus dem Umfeld der Eigentümer.

Ob es zu einer Übernahme oder einer Wiederaufnahme der Produktion durch einen Investor kommt, ist derzeit unklar.

