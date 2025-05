Spar-Lehrlinge leiten Wiener Supermarkt

Während in ganz Österreich die Matura läuft, übernehmen zwei „Lehrlinge nach der Matura“ bereits Verantwortung: Stefanie Hahn und Daniel Radlherr haben im Rahmen ihrer Ausbildung eigenständig je eine SPAR-Filiale in Wien für einen Monat geleitet.

„Mit dem Programm „Lehre nach der Matura“ bieten wir eine attraktive Alternative zum klassischen Studium – vor allem für junge Menschen, die gerne Verantwortung übernehmen, direkt ins Berufsleben einsteigen und echte Karrierechance möchten“, erklärt Spar-Geschäftsführer Alois Huber.

Stefanie Hahn hat im Rahmen der Ausbildung „Lehre nach Matura“ für einen Monat den Spar-Supermarkt in der Dresdner Straße in Wien geleitet. Führungskompetenz und Kommunikation sind zentrale Bestandteile dieser Ausbildung. © Spar/Meyer ×

Wie schnell der Weg zu mehr Verantwortung führen kann, zeigen die beiden aktuellen Teilnehmer des Ausbildungsangebot: Stefanie Hahn und Daniel Radlherr. Aufgrund ihrer hervorragenden Leistungen erhielten sie bereits während ihrer Ausbildung die Chance, für einen Monat eigenverantwortlich die Leitung eines Spar-Supermarkts zu übernehmen. Dabei konnten sie nicht nur ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen, sondern sich auch gezielt auf zukünftige Führungsaufgaben vorbereiten.

„Es war eine große Herausforderung, aber genau das, was ich gesucht habe: Verantwortung übernehmen, Entscheidungen treffen und erleben, wie der Alltag als Marktleiter wirklich aussieht“, sagt Lehrling nach Matura Stefanie Hahn rückblickend. „Die Ausbildung bei Spar bietet genau den richtigen Mix aus Theorie und Praxis.“

Praxisorientierter Einstieg mit Entwicklungspotenzial

Die „Lehre nach der Matura“ bei SPAR ist auf zwei Jahre verkürzt und berücksichtigt das Vorwissen der Maturanten. Die Ausbildung erfolgt in eigenen Berufsschulklassen, ergänzt durch Schwerpunkte in Kommunikation und Persönlichkeitsbildung. Im Mittelpunkt steht eine fundierte Ausbildung im Lebensmitteleinzelhandel – von der Praxis im Markt bis zu ersten Führungsaufgaben.

Attraktive Zusatzleistungen

Die Ausbildung wird durch verschiedene Zusatzangebote ergänzt, darunter:

• ein 4-wöchiges Auslandspraktikum in Irland oder Spanien inklusive Sprachkurs,

• ein attraktives Einstiegsgehalt von 2.000 Euro brutto,

• leistungsbezogene Prämien sowie eine Abschlussreise nach New York

• Karrieremöglichkeiten als Nachwuchsführungskraft

Das Programm steht auch Quereinsteigern offen, die sich beruflich neu orientieren möchten und Interesse an einer Tätigkeit im Handel mitbringen.

Bewerbung ab sofort möglichDie verfügbaren Ausbildungsplätze für die „Lehre nach der Matura“ sind begrenzt. Bewerbungen für den Start im Herbst 2025 sind ab sofort über die Spar-Jobbörse unter www.spar.at/lehre möglich.