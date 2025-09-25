Spar Veggie bringt vegane Schmankerl für die Wiesn-Zeit ins Regal

O’zapft is – aber vegan! Passend zur Kirtag- und Wiesn-Zeit liefert Spar Veggie die typischen Klassiker als vegane Alternativen. Veganer Leberkäse und vegane Weißwürste werden vom Spar-eigenen Produktionsbetrieb Tann in St. Pölten hergestellt.

Pflanzliche Alternativen sind längst Teil der modernen Esskultur – inzwischen sogar im Bierzelt. Passend zur Oktoberfestzeit erweitert Spar sein Veggie-Sortiment um zwei Neuheiten, die traditionelle Klassiker in rein pflanzlicher Form neu interpretieren: vegane Weißwürste und veganen Leberkäse.

Neue Spar-Veggie Range © wearegiving

Traditioneller Geschmack, pflanzlich neu gedacht

Die veganen Weißwürste auf Basis von Erbsenprotein überzeugen mit mild-würzigem Geschmack und zarter Konsistenz. Ganz traditionell serviert mit Breze und süßem Senf stehen sie ihrem Vorbild geschmacklich in nichts nach – und das ohne Konservierungsstoffe, Farbstoffe oder Geschmacksverstärker.

Auch Fans von Leberkäse dürfen sich freuen: Die herzhafte vegane Variante wird aus Soja- und Erbsenprotein hergestellt und enthält eine pflanzliche Käse-Alternative. Damit bietet Spar eine bayerische Köstlichkeit, die nicht nur Fleischliebhaber neugierig machen dürfte.

Kebab und Frankfurter – pflanzlich neu gedacht

Ergänzt wird das Sortiment durch weitere pflanzliche Innovationen unter der Spar -Marke: Die Spar Veggie veganen Kebab-Bratstreifen und vegane Frankfurter bieten vielseitige Alternativen und Einsatzmöglichkeiten für die fleischfreie Küche.

Spar Veggie-Tour © Daniel Gottwald

SPAR Veggie „Love Tour 2025“

Spar geht 2025 auf große Genuss-Tour: Mit der Spar Veggie „Love Tour 2025“ bringt der Lebensmittelhändler seine beliebtesten pflanzlichen Produkte direkt zu den Menschen, quer durch alle neun Bundesländer, an hochfrequentierten Hotspots in 12 Städten. Das Ziel des Unternehmens: Lust auf vegane und vegetarische Küche machen und das für alle, vom neugierigen Genießer bis zur urbanen Trendsetterin, denn pflanzlicher Genuss ist einfach, alltagstauglich und richtig gut. Die Besucher erwarten Kostproben beliebter Spar Veggie-Produkte wie den veganen Leberkäse oder knusprige Falafel-Bällchen mit Hummus. Zudem gibt es die Spar Veggie Mandel- und Sojadrinks als Iced Coffee oder Iced Matcha Latte für alle, die nach einer geschmackvollen Erfrischung suchen und zusätzlich kann jeder und jede einmal am Glücksrad drehen und am Gewinnspiel teilnehmen. Die genauen Tour-Stopps und Tourdaten finden Sie unter: SPAR Veggie Love Tour | SPAR Österreich

Veggie für alleMit der Preiseinstiegsmarke S-Budget zeigt Spar, dass vegane Lebensmittel für jede Zielgruppe leistbar sind. Das S-budget vegane Faschierte auf Sojabasis bietet eine preisgünstige und gleichzeitig hochwertige Option für bewusste Genießer.: Die gesamte, vorgestellte Produktpalette wird bei Tann in St. Pölten in einer eigenen Produktionslinie hergestellt. Dabei setzt Tann auf modernste Technik, nachhaltige Prozesse und regionale Wertschöpfung.