Stadion Center in Wien 2 startet mit neuen Marken-Shops in die Herbstsaison
Shopping Mall

25.09.25, 12:44 | Aktualisiert: 25.09.25, 13:52
Das Wiener Stadion Center startet in den Herbst mit gleich fünf Neu- und Wiedereröffnungen namhafter Retailer. Vom erweiterten Fashion- und Beauty-Angebot bis zu modernisiertem dm-Markt – das Shopping Center präsentiert sich frisch, modern und noch attraktiver für alle Besucherinnen und Besucher.

Mit neuen Shops, modernisierten Flächen und erweiterten Services zeigt das Stadion Center in Wien-Leopoldstadt, wie Shopping heute geht. Auf rund 27.000 m² und in etwa 60 Geschäften finden Mode-, Beauty- und Lifestyle-Fans alles, was das Herz begehrt. Neu ist auch der Infopoint im 1. Obergeschoß – modern gestaltet und mit allen Serviceleistungen, die den Einkauf noch entspannter machen.

Vielfalt neu erleben
Darüber hinaus präsentiert sich Pagro im neuen Look mit einem umfangreichen Sortiment in den Bereichen Papier, Schule, Büro, Kreativ, Schenken, Haushalt und Backen.Von Bastelmaterial über Kinder- und Jugendbücher bis zu Haushaltshelfern und einem neuen Game-Bereich mit Konsolen für alle Altersgruppen – hier gibt es viel zu entdecken!

The Studio by Anny: Professionelle Beauty-Services
Neu im Einkaufscenter ist „The Studio by Anny“ im 1. Obergeschoß und eröffnete im Stadion Centers seinen vierten Standort in Wien. Professionelle Maniküre, Pediküre und hochwertige Wimpernverlängerungen warten in modernem Ambiente  – so wird jeder Besuch zum Verwöhnmoment. Und noch ein Assett: Das Team berät auf Deutsch und Englisch.

Higgins: Trendige Fashion für alle Generationen
Higgins, ergänzt das Fashion-Angebot im Stadion Center und  präsentiert auf über 500 m² Streetwear, Sneaker, Accessoires sowie Lifestyle-Produkte für Damen, Herren, Jugendliche und Kinder und und ergänzt das Fashion-Angebot im Stadion Center. Marken wie Puma, Levi’s, Jack & Jones oder Crocs sorgen für ein breites Sortiment, das Modebewusste jeden Alters anspricht. 

Takko Fashion: Aktuelle Trends für die ganze FamilieAb Anfang Oktober heißt es bei Takko Fashion: Trendalarm! Auf 350 m² finden Besucher die neuesten Looks für Babys, Kinder, Damen und Herren – vom ersten Strampler bis zum stylischen Outfit für Erwachsene. Ein echter Pluspunkt für das Stadion Center als Mode- und Lifestyle-Hotspot.

dm Markt: Modernisiert, digital und komfortabelNach umfassender Modernisierung eröffnet der dm Markt am 16. Oktober. Das erweiterte Sortiment umfasst die Bereiche Schönheit, Gesundheit, Ernährung und Haushalt. Breite Gänge, warmes Licht, Selbstbedienungskassen und eine Abholstation sollen für ein  entspanntes Einkaufserlebnis sorgen. Die Eröffnungstage vom 16. bis 18. Oktober locken mit einem Willkommensrabatt von –15 %. „Wir haben die Umbauzeit gut genutzt und freuen uns riesig, unsere Kunden jetzt endlich in so einem schönen dm Markt willkommen zuheißen“, erklärt Marktverantwortliche Edith Alt und ergänzt: „Hier soll ein Ort sein, an dem sich die Menschen wohlfühlen, inspiriert werden und gleichzeitig die beste Beratung erhalten.“

