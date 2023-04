Inflation: Pizza und Co. als Preistreiber

Seit Russland die Ukraine angegriffen hat, spüren wir immense Preissteigerungen.

Wien. Auf den ersten Blick wirkt es wie eine positive Nachricht: Die Inflationsrate für den März ist deutlich gesunken, liegt endlich unter der 10-Prozent-Marke.

Die ganze Wahrheit: Die Preise für Waren und Dienstleistungen haben sich in Österreich im Vergleich zum März vor einem Jahr im Durchschnitt um 9,2 Prozent erhöht. Noch Anfang 2022 war eine solche Preisexplosion unvorstellbar. Doch dann kam der Ukraine-Krieg, vor allem die Energiepreise schnellten in die Höhe. Im Jänner gipfelten diese Steigerungen bei 11,2 %, im Februar hatten wir noch 10,9 % Inflation.

Sprit billiger. Die Treibstoff- und Heizölpreise sind jetzt kräftig zurückgegangen und haben die Inflation wieder gedrückt. Super-Benzin ist jetzt um 9,6 % billiger als vor einem Jahr, Diesel um 9 % – so die aktuellen Berechnungen der Statistik Austria.

Wir gehen eben gerne und oft ins Lokal essen

Gastro. Warum haben wir dann immer noch so eine hohe Teuerungsrate? Ein gewichtiger Grund: „In der Gastronomie blieben die Preissteigerungen nahezu unverändert hoch“, so Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Im Schnitt zahlt man für Schnitzel, Bier und Co. im Lokal jetzt um 13,7 % mehr. Und: Österreicher gehen eben gerne auswärts essen, deswegen fallen diese Preissteigerungen so stark ins Gewicht.

Dennoch: Die höchste Preissteigerung gab es bei Kosten für die Fernheizung: plus 106,4 %

Bis +26%: Essen außer Haus

Snack +25,5% Pizza (Zustellung) +19,8% Würstelstand +19,8% Kebabstand +19,5% Fast Food +19,5% Getränk (Imbiss) +17,3% Veget. Gericht +17,2% Wein (Lokal) +17,0% Asiat. Vorspeise +16,9% Fischgericht +16,6%

Fernheizung um 106% teurer