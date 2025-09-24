Top-Manager Bierwirth wird neuer Vorstand der Casinos Austria

Wie oe24 erfuhr, zieht Andreas Bierwirth in den Vorstand der Casinos Austria ein.

Die Casinos Austria AG erweitern ihr Vorstandsteam. Ab Mittwoch, 1. Oktober, soll Andreas Bierwirth in seine neue Rolle als Vorstand starten.

Vorstand aufgestockt

Mit Bierwirth zählt das Führungsgremium künftig drei Mitglieder. Neben Vorstandschef Erwin van Lambaart ist auch Martin Škopek im Team. Der 54-Jährige soll als Chief Transformation Officer für digitale Innovationen sorgen und sich um das Auslandsgeschäft kümmern. Sein Vertrag soll drei Jahre laufen.

Manager Karriere

Andreas Bierwirths Laufbahn reicht von der Lufthansa über AUA und T-Mobile bis zur Erste Group. Bierwirth begann seine Karriere als Bankkaufmann. 2002 übernahm er als stellvertretender Geschäftsführer der Eurowings die Neupositionierung der Lufthansa-Tochter Germanwings, die er ab 2004 leitete. Danach folgten Positionen bei Lufthansa und ab 2008 als Chief Commercial Officer der Austrian Airlines, später auch als Chief Financial Officer. 2012 verließ er die AUA.

Jahre bei T-Mobile

Ab September 2012 führte er T-Mobile Austria, heute Magenta Telekom. Er war zudem in Aufsichtsräten der Deutschen Telekom-Gruppe tätig, unter anderem bei T-Mobile Poland und Telekom Deutschland.

Kurzer Abstecher zur Erste Group

Im Oktober 2022 wechselte Bierwirth zur Erste Group, wo er das Privatkundengeschäft mitgestalten sollte. Im Sommer 2023 verließ er das Unternehmen nach kurzer Zeit wieder.