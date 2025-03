Trauer um langjährigen ORF-Regisseur

Im ORF herrscht derzeit große Trauer: Regisseur Werner Mitterer ist im Alter von 61 Jahren gestorben.

"Der ORF Sport trauert um seinen langjährigen Regisseur Werner Mitterer, der am Samstag nach kurzer und schwerer Krankheit verstorben ist", teilte das Social-Media-Team von ORF Sport am Sonntag via Instagram-Posting mit. Der langjährige Regisseur beim Spartensender des Österreichischen Rundfunks ist im Alter von 61 Jahren gestorben.

Mitterer führte bei zahlreichen Vienna City Marathons, Skiflug und Nordischen Weltmeisterschaften Regie. Boris Kastner-Jirka sagte am Sonntag bei der letzten ORF-Schaltung bei der Nordischen Ski-WM: "Das war es. Es ist Zeit, Abschied zu nehmen. Nicht nur von diesen Nordischen Skiweltmeisterschaften 2025, sondern leider auch von einem, von allen geschätzten Kollegen Werner Mitterer." Kastner-Jirka weiter: "Leider konnte er das Ende dieser Weltmeisterschaften nicht mehr miterleben."

Langjähriger Mitarbeiter der Vienna Capitals

Mitterer war nicht nur Regisseur, sondern auch Mitarbeiter und Unterstützer des Eishockeyteams der Vienna Capitals. Der Verein schreibt via Instagram: "Werner war ein langjähriger Mitarbeiter, Unterstützer und treuer Freund der Vienna Capitals, den wir schmerzlich an unserer Seite vermissen werden. Die Capitals-Organisation drückt den Hinterbliebenen und Freunden von Werner Mitterer ihr aufrichtiges Beileid aus."