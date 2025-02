Bekannte Haustechnik-Firma schlittert in die Insolvenz

Nächste Millionenpleite: Eine bekannte Haustechnik-Firma meldet jetzt Insolvenz an.

Der Firma Klement Haustechnik GmbH mit Sitz in Kalsdorf bei Graz schlittert in die Pleite. Sie hat am Mittwoch einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung beim Landesgericht für ZRS Graz eingebracht.

Insgesamt 26 Mitarbeiter sind betroffen. Das Unternehmen beschäftigt sich mit Heizungs-, Kälte-, Lüftungs- und Sanitärtechnik. Es war sowohl für das Projektgeschäft als auch für Wartungsleistungen tätig. Man kümmerte sich um "an­spruchs­vol­le und kom­ple­xe ge­bäu­de­tech­ni­sche An­la­gen - unter an­de­rem für Kran­ken­an­stal­ten, Ho­tel­ob­jek­te und das Ge­wer­be".

Umsatzeinbußen von 50 Prozent

Grund für den Umsatzeinbruch ist ein Großauftrag, den das Unternehmen verloren hatte. Dieser habe 50 Prozent des Jahresumsatzes ausgemacht. Laut Medienberichten wurde aufgrund der damit verbundenen Planungsleistungen im Jahr 2024 voraussichtlich ein wirtschaftlicher Verlust von rund 1 Millionen Euro erwirtschaftet.

Durch den Insolvenzantrag soll das Unternehmen fortgeführt und reorganisiert werden. Für das Jahr 2025 sollen unterzeichnete Aufträge in Höhe von rund 3,5 Millionen Euro vorliegen. Den Gläubigern soll ein Sanierungsplan mit 20 Prozent Quote angeboten werden.