Bier-Riese Brau Union morgen vor Kartellgericht

Reisekanzler Schallenberg: 10.000 Kilometer in einem Monat Alexander Schallenberg ist Interims-Kanzler und gleichzeitig Außenminister - da kommen Kilometer zusammen. Seine Reisen führten in drei Mal nach Brüssel, zum Weltwirtschaftsforum in Davos, zur Ski-WM in Saalbach sowie nach Rom und Paris.