Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna 100 Ideen für NÖ
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 28.800 aktien down -4.48% Andritz AG 63.65 aktien down -0.47% BAWAG Group AG 111.50 aktien down -0.62% CA Immobilien Anlagen AG 23.800 aktien down -0.92% CPI Europe AG 16.280 aktien down -0.12% DO & CO Aktiengesellschaft 199.20 aktien down -0.65% EVN AG 26.600 aktien down -0.75% Erste Group Bank AG 89.65 aktien up +0.79% Lenzing AG 22.250 aktien down -2.84% OMV AG 47.540 aktien up +0.21% Oesterreichische Post AG 30.050 aktien down -0.33% PORR AG 25.900 aktien up +2.17% Raiffeisen Bank Internat. AG 31.040 aktien up +0.78% SBO AG 28.300 aktien up +0.18% STRABAG SE 66.00 aktien equal +0% UNIQA Insurance Group AG 12.920 aktien up +0.94% VERBUND AG Kat. A 68.70 aktien down -0.58% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.000 aktien up +0.11% Wienerberger AG 24.860 aktien down -1.11% voestalpine AG 32.240 aktien up +3.53%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Unternehmen
Historisches Hotel nach 200 Jahren verkauft: Name wurde sofort geändert
© Instagram: hotelgoldeneradler

Neustart

Historisches Hotel nach 200 Jahren verkauft: Name wurde sofort geändert

07.11.25, 12:09
Teilen

Nach über 200 Jahren Geschichte beginnt für eines der ältesten Hotels im Norden Bayerns ein neues Kapitel: Das traditionsreiche Hotel „Goldener Adler“ in Hallstadt wurde verkauft – und heißt nun „eXo Hotel Franka Bamberg“. 

Wie die Immobilienberatung „Christie & Co“ in einer Pressemitteilung bekannt gab, wurde der Verkauf des historischen Hauses erfolgreich abgeschlossen. Das Drei-Sterne-Hotel verfügt über 55 Zimmer und Appartements und liegt direkt vor den Toren der Stadt Bamberg. Das Nachrichtenportal "Merkur" berichtete zuerst. 

"Goldener Alder" heißt jetzt "eXo Hotel Franka Bamberg"

„Das Hotel wurde bereits 1793 erstmals urkundlich erwähnt und vereint historischen Flair mit modernen Annehmlichkeiten“, heißt es in der Mitteilung. Die neuen Betreiber führen das Haus künftig unter dem Namen „eXo Hotel Franka Bamberg“ weiter.

Früherer Eigentümer hinterlässt Botschaft

Auf der ehemaligen Website des „Goldenen Adler“ bedanken sich die früheren Eigentümer bei ihren Gästen: „Wir, die ehemaligen Betreiber, bedanken uns bei allen Gästen und Mitarbeitern für die vertrauensvolle und langjährige Zusammenarbeit seit über 11 Jahren. Wir wünschen den neuen Betreibern viel Erfolg und allzeit ein volles Hotel.“

Das neue Hotel wird nun von der NeVo Hotels GmbH betrieben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden