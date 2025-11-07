Historisches Hotel nach 200 Jahren verkauft: Name wurde sofort geändert

Nach über 200 Jahren Geschichte beginnt für eines der ältesten Hotels im Norden Bayerns ein neues Kapitel: Das traditionsreiche Hotel „Goldener Adler“ in Hallstadt wurde verkauft – und heißt nun „eXo Hotel Franka Bamberg“.

Wie die Immobilienberatung „Christie & Co“ in einer Pressemitteilung bekannt gab, wurde der Verkauf des historischen Hauses erfolgreich abgeschlossen. Das Drei-Sterne-Hotel verfügt über 55 Zimmer und Appartements und liegt direkt vor den Toren der Stadt Bamberg. Das Nachrichtenportal "Merkur" berichtete zuerst.

"Goldener Alder" heißt jetzt "eXo Hotel Franka Bamberg"

„Das Hotel wurde bereits 1793 erstmals urkundlich erwähnt und vereint historischen Flair mit modernen Annehmlichkeiten“, heißt es in der Mitteilung. Die neuen Betreiber führen das Haus künftig unter dem Namen „eXo Hotel Franka Bamberg“ weiter.

Früherer Eigentümer hinterlässt Botschaft

Auf der ehemaligen Website des „Goldenen Adler“ bedanken sich die früheren Eigentümer bei ihren Gästen: „Wir, die ehemaligen Betreiber, bedanken uns bei allen Gästen und Mitarbeitern für die vertrauensvolle und langjährige Zusammenarbeit seit über 11 Jahren. Wir wünschen den neuen Betreibern viel Erfolg und allzeit ein volles Hotel.“

Das neue Hotel wird nun von der NeVo Hotels GmbH betrieben.