Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 18.540 aktien down -2.32% Andritz AG 59.45 aktien equal +0% BAWAG Group AG 111.60 aktien up +0.45% CA Immobilien Anlagen AG 22.220 aktien down -0.89% CPI Europe AG 18.200 aktien down -1.14% DO & CO Aktiengesellschaft 223.50 aktien up +0.22% EVN AG 22.950 aktien equal +0% Erste Group Bank AG 82.95 aktien up +1.65% Lenzing AG 26.150 aktien down -0.76% Mayr-Melnhof Karton AG 80.10 aktien up +1.01% OMV AG 46.640 aktien up +0.3% Oesterreichische Post AG 29.050 aktien up +0.87% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.400 aktien up +0.14% SBO AG 26.750 aktien up +1.33% Telekom Austria AG 9.550 aktien up +1.06% UNIQA Insurance Group AG 12.220 aktien up +0.66% VERBUND AG Kat. A 61.10 aktien up +0.83% VIENNA INSURANCE GROUP AG 43.950 aktien up +0.34% Wienerberger AG 29.100 aktien down -0.55% voestalpine AG 28.160 aktien up +0.43%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Unternehmen
Kik
© getty

"Differenzen"

Kik-CEO trennt sich nach 11 Jahren von Unternehmen

04.09.25, 21:01
Teilen

Der Textildiscounter Kik und sein langjähriger Chef Patrick Zahn haben sich überraschend getrennt. 

Zahn verlasse auf eigenen Wunsch das Unternehmen und beende seine Tätigkeit als Kik-CEO mit dem heutigen Tag, teilte das zum Tengelmann-Konzern gehörende Unternehmen im nordrhein-westfälischen Bönen mit. "Mit dieser Entscheidung schafft er Raum für neue Ansätze und Impulse, die die weitere Transformation des Unternehmens nachhaltig unterstützen und voranbringen sollen", hieß es.

Zur Nachfolge werde Kik sich zu gegebener Zeit äußern. Zuvor hatte das "Handelsblatt" berichtet. Nach eigenen Angaben auf dem Portal LinkedIn war Zahn seit Anfang 2014 Kik-Chef.

Kik betont: "Das Unternehmen ist stabil"

Die Geschäftsführung sei weiterhin voll handlungsfähig, das Unternehmen stabil, hieß es in der Mitteilung der Firma. Wie die gesamte Branche sehe sich jedoch auch Kik mit einem herausfordernden Marktumfeld und veränderten Rahmenbedingungen konfrontiert.

Nach Informationen des "Handelsblatts" hatte Zahn wegen strategischer Differenzen mit dem Tengelmann-Eigentümer Christian Haub um die Auflösung seines Vertrags gebeten. Die Zeitung zitiert in diesem Zusammenhang aus einem Schreiben Zahns an enge Geschäftsfreunde: "Gerade in so extrem herausfordernden Zeiten wie heute braucht ein Unternehmen ein vertrauensvolles Zusammenwirken und ein Höchstmaß an Geschlossenheit in strategischen Fragen zwischen Geschäftsführung und Gesellschafter."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden