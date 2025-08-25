Alles zu oe24VIP
Mega-Start: Higgins eröffnet zehn neue Stores in Österreich
Sportswear-Stores

Mega-Start: Higgins eröffnet zehn neue Stores in Österreich

25.08.25, 13:53
Smart Shopping bekommt ein neues Gesicht: Higgins startet Ende August mit gleich zehn Filialen in Österreich durch. Vier Stores entstehen dabei in Wien – und das Konzept verspricht nicht weniger als eine kleine Revolution im Mode-Shopping. 

Am 28. August 2025 öffnen die Türen erstmals für Kundinnen und Kunden, die nicht nur einkaufen, sondern ein modernes Lifestyle-Erlebnis genießen wollen. Higgins setzt auf eine clevere Mischung aus Fashion, Streetwear, Sneakern und Accessoires – und das für die ganze Familie. Von Kindermode bis hin zu Trend-Styles für Erwachsene finden Besucher alles, was das Herz von modebewussten Schnäppchenjägern höher schlagen lässt.

Das Sortiment liest sich wie ein „Who is Who“ der Modewelt: Puma, Under Armour, Levi’s, Jack & Jones, name it, Hummel, Crocs, New Era, Bruno Banani und Sergio Tacchini sind nur einige der Marken, die Higgins auf die Fläche bringt. Dazu kommt die exklusive Eigenmarke Higgins, die stylische Mode zu besonders attraktiven Preisen verspricht.

Higgins Geschäftsführer Sven Voth, Higgins Maskottchen Mr. Higgins, Huma Eleven Center-Managerin Sabine Dreschkay

Higgins Geschäftsführer Sven Voth, Higgins Maskottchen Mr. Higgins, Huma Eleven Center-Managerin Sabine Dreschkay

Doch Higgins will mehr sein als ein klassisches Modegeschäft: Das Store-Konzept setzt auf Shopping als Erlebnis, moderne Shop-Gestaltung, trendige Angebote und ein Service, das Kundenbindung großschreibt. Damit positioniert sich die Kette als Place-to-be für Fashion-Fans – egal ob beim entspannten Familienausflug oder beim gezielten Mode-Update.

Zur großen Eröffnung Ende August hat Higgins zahlreiche Specials und Aktionen angekündigt, die den Start zum Highlight machen sollen. Damit startet das Unternehmen pünktlich zum Mode-Herbst in eine Zukunft, die Smart Shopping neu definiert.

