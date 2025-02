Meilen sammeln bei den ÖBB - mit neuen Bonuspunkten

Für Zugreisende bei den ÖBB wird - ähnlich wie bereits von Luftfahrtunternehmen bekannt - nun ein Bonusprogramm lanciert. Bei den Bundesbahnen nennt es sich "VorZUGspunkte".

Die neuen ÖBB-Bonuspunkte werden beim Zugfahren gesammelt. Alles was man über das Reisen per Bahn noch tun muss, um diese zu sammeln, ist die Aktivierung unter oebb.at/vorzugspunkte durchzuführen. Punkte können dann in Prämien getauscht werden.

Trump-Zölle gefährden 100.000 US-Jobs

Ludwig will Geld von US-Giganten für Medienförderung

Ryanair kündigt Preiserhöhungen an



Mit dem Prämienangebot will die Bahn auch "die breite Palette an ÖBB-Produkten vor den Vorhang holen", sagte ÖBB-Personenverkehrsvorständin Sabine Stock laut Aussendung am Dienstag bei der Präsentation. Jeder Euro für fast alle Tickets und weitere Produkte bringt einen "VorZUGspunkt". Etwa auch Reservierungen, Upgrades und andere ÖBB-Produkte werden belohnt. Ausgenommen sind allerdings unter anderem der Kauf der ÖBB-Vorteilscard oder des Klimatickets.

"Goldschiene"-Status für Vielfahrende

Hat man 100 "VorZUGspunkte" zusammen, gibt es die erste Prämie, die jährlich wechselt. Zum Start gibt es rotierend alle 100 Punkte eine Sitzplatzreservierung im Gegenwert von normalerweise 3 Euro, ein Heißgetränk im Bordbistro, oder diverse ÖBB-Gutscheine um 5 oder 10 Euro.

Vorteilscard-Nutzerinnen sammeln als Stammkunden doppelt, so die ÖBB, egal ob zum reduzierten Vorteilspreis, per Sparschiene oder bei einem internationalen Ticket. Auch Inhaber eines Klimatickets Österreich werden für Reservierungen, Upgrades und Auslandsfahrten mit doppelten Punkten belohnt. Klimaticket-Fahrenden winken weitere Vorteile wenn sie auch "SimplyGo!" nutzen. Vielfahrenden winkt ab 800 gesammelten Punkten ein eigener "Goldschiene"-Status mit noch mehr möglichen Goodies.