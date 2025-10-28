Nächste Firmen-Pleite: Elektrotechniker ist zahlungsunfähig

Über das Vermögen der MH Elektrotechnik KG aus Villach wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Parallel läuft ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung über den Inhaber beim Landesgericht Klagenfurt.

Über das Vermögen der MH Elektrotechnik KG mit Sitz in Villach wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Die Verbindlichkeiten betragen laut AKV rund 133.100 Euro. Betroffen sind zehn Gläubiger und vier Dienstnehmer.

„In diesem Verfahren ist die Schließung der unternehmerischen Tätigkeit als Arbeitskräfteüberlasser geplant“, so der AKV in seiner Aussendung. Die Gesellschaft fungierte als Personalbereitstellerin für die Einzelfirma MM Elektrotechnik und war von deren Liquidität abhängig. „Da erbrachte Leistungen der Schuldnerin von der Einzelfirma nicht bezahlt wurden, mussten Fixkosten weiter vorfinanziert werden. Dadurch trat Zahlungsunfähigkeit ein“, heißt es weiter.

Sanierungsverfahren über Inhaber

Parallel wurde über das Vermögen des unbeschränkt haftenden Gesellschafters der KG ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Die Verbindlichkeiten der nicht protokollierten Einzelfirma MM Elektrotechnik betragen laut Angaben rund 332.500 Euro.

Von dieser Insolvenz sind elf Gläubiger, jedoch keine Dienstnehmer, betroffen. Der Schuldner plant, das Elektrotechnikgewerbe fortzuführen und einen Sanierungsplan mit einer Quote von 20 % anzubieten.

Gestiegene Kosten als Ursache

Als Hauptursachen nennt der Schuldner massiv gestiegene Kosten für Material, Energie und Löhne infolge der Inflation sowie Fachkräftemangel und hohe Baukosten. Zudem hätten Zahlungsverzögerungen großer Auftraggeber die Liquidität geschmälert. Hinzu kamen laut AKV gesundheitliche Probleme des Inhabers.