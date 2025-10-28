Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 30.800 aktien down -1.91% Andritz AG 63.10 aktien up +0.24% BAWAG Group AG 108.60 aktien down -0.18% CA Immobilien Anlagen AG 24.540 aktien down -1.29% CPI Europe AG 17.310 aktien down -0.52% DO & CO Aktiengesellschaft 213.00 aktien down -0.47% EVN AG 24.950 aktien down -0.6% Erste Group Bank AG 84.15 aktien up +0.78% Lenzing AG 25.200 aktien down -0.59% OMV AG 46.140 aktien up +0.7% Oesterreichische Post AG 29.950 aktien up +0.34% PORR AG 28.450 aktien down -1.73% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.900 aktien equal +0% SBO AG 28.850 aktien up +0.52% STRABAG SE 70.60 aktien down -0.98% UNIQA Insurance Group AG 12.980 aktien up +1.09% VERBUND AG Kat. A 64.40 aktien down -1% VIENNA INSURANCE GROUP AG 44.850 aktien down -1.1% Wienerberger AG 26.360 aktien down -1.57% voestalpine AG 31.820 aktien up +0.7%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Unternehmen
Konkurs
© Getty

Konkurs

Nächste Firmen-Pleite: Elektrotechniker ist zahlungsunfähig

28.10.25, 16:42
Teilen

Über das Vermögen der MH Elektrotechnik KG aus Villach wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Parallel läuft ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung über den Inhaber beim Landesgericht Klagenfurt. 

Über das Vermögen der MH Elektrotechnik KG mit Sitz in Villach wurde ein Konkursverfahren eröffnet. Die Verbindlichkeiten betragen laut AKV rund 133.100 Euro. Betroffen sind zehn Gläubiger und vier Dienstnehmer.

„In diesem Verfahren ist die Schließung der unternehmerischen Tätigkeit als Arbeitskräfteüberlasser geplant“, so der AKV in seiner Aussendung. Die Gesellschaft fungierte als Personalbereitstellerin für die Einzelfirma MM Elektrotechnik und war von deren Liquidität abhängig. „Da erbrachte Leistungen der Schuldnerin von der Einzelfirma nicht bezahlt wurden, mussten Fixkosten weiter vorfinanziert werden. Dadurch trat Zahlungsunfähigkeit ein“, heißt es weiter.

Sanierungsverfahren über Inhaber

Parallel wurde über das Vermögen des unbeschränkt haftenden Gesellschafters der KG ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Die Verbindlichkeiten der nicht protokollierten Einzelfirma MM Elektrotechnik betragen laut Angaben rund 332.500 Euro.

Von dieser Insolvenz sind elf Gläubiger, jedoch keine Dienstnehmer, betroffen. Der Schuldner plant, das Elektrotechnikgewerbe fortzuführen und einen Sanierungsplan mit einer Quote von 20 % anzubieten.

Gestiegene Kosten als Ursache

Als Hauptursachen nennt der Schuldner massiv gestiegene Kosten für Material, Energie und Löhne infolge der Inflation sowie Fachkräftemangel und hohe Baukosten. Zudem hätten Zahlungsverzögerungen großer Auftraggeber die Liquidität geschmälert. Hinzu kamen laut AKV gesundheitliche Probleme des Inhabers.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden