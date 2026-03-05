Alles zu oe24VIP
Affleck
© Getty Images

Mega-Deal

Netflix kauft KI-Firma von Hollywood-Star Ben Affleck

05.03.26, 18:56 | Aktualisiert: 05.03.26, 21:07
Teilen

Unternehmen InterPositive hilft bei der Postproduktion von Filmen und Serien - Schauspieler soll Berater von Netflix werden

Netflix übernimmt das von Hollywood-Star Ben Affleck gegründete KI-Unternehmen InterPositive. Der Streaming-Marktführer teilte am Donnerstag mit, dass Affleck künftig als leitender Berater für den Konzern tätig sein werde. Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht genannt. Mit dem Zukauf will Netflix nach eigenen Angaben die Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz (KI) in der Filmproduktion nutzen, ohne dabei Arbeitsplätze von Kreativen zu gefährden.

Ben Affleck
© Getty Images

"Wir glauben, dass neue Werkzeuge die kreative Freiheit erweitern sollten, anstatt sie einzuschränken oder die Arbeit von Autoren, Regisseuren und Schauspielern zu ersetzen", sagte Content-Chefin Bela Bajaria.

netflix
© Getty

Der Schauspieler und Regisseur Affleck ("Argo") hatte InterPositive 2022 gegründet. Das Start-up entwickelt KI-Modelle, die visuelle Zusammenhänge verstehen und bei der Postproduktion helfen sollen, etwa durch die Korrektur von Beleuchtungsfehlern oder das Ergänzen fehlender Einstellungen. Die Werkzeuge seien so konzipiert, dass die kreativen Entscheidungen in den Händen der Künstler blieben, erklärte Affleck. Die Unterhaltungsindustrie steht der neuen Technologie zunehmend offen gegenüber. Zuletzt hatte Disney angekündigt, seine Figuren für den KI-Videogenerator Sora von OpenAI freizugeben. Für Netflix ist es die erste Übernahme seit dem Rückzug aus dem Bieterwettstreit um die Studio-Sparte von Warner Bros Discovery.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

