Porsche-Gewinn bricht dramatisch ein: Minus 91 Prozent!

Schock-Bilanz bei Porsche! Der Konzern beziffert einen extremen Gewinn-Einbruch von 91 Prozent.

Der Gewinn des Sportwagenbauers Porsche ist im zweiten Quartal abgestürzt.

Das geht aus den Halbjahreszahlen des Volkswagen-Konzerns hervor, zu dem Porsche mehrheitlich gehört.

Der Umsatz der Marke sank um rund 12,9 Prozent auf gut 8,3 Milliarden Euro. Das Unternehmen befindet sich in einem Sparkurs: Bis 2029 will die Führung rund 1.900 Stellen allein in der Region Stuttgart streichen. Mitarbeiter wurden in der vergangenen Woche in einem Brief auf weitere Einschnitte vorbereitet.