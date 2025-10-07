Alles zu oe24VIP
woom
© woom

Ganz neues Produkt

Premium-Hersteller woom bringt ERSTES Laufrad für Babys ab 9 Monaten

07.10.25, 11:22
Teilen

Der österreichische Fahrradhersteller woom revolutioniert den Markt mit dem selbst-balancierenden woom WOW – ein Laufrad speziell für Babys und Kleinkinder, das bereits vor den ersten Schritten nutzbar ist. 

Eine echte Innovation rollt auf den Markt: woom präsentiert das weltweit einzige selbst-balancierende Laufrad für die Allerkleinsten. Das woom WOW richtet sich an Babys ab 9 Monaten und begleitet sie bis ins Kindergartenalter – ein Mobilitätskonzept, das Bewegung, Spaß und Entwicklungsförderung vereint. 

Das erste Laufrad für Babys von woom ist da!

Das erste Laufrad für Babys von woom ist da! 

© woom

Das Herzstück des woom WOW ist das sanfte „Wobbeln" – ein leichtes Hin- und Herwippen, das Babys intuitiv Balance und Motorik trainieren lässt. „Das woom WOW ist unser Versprechen an die Allerkleinsten: die pure Freude an Bewegung, verpackt in maximale Sicherheit", erklärt woom CEO Bernd Hake. Kinder lernen spielerisch ihr Gleichgewicht zu halten, verlagern ihr Gewicht und gewinnen mit jeder Fahrt an Selbstvertrauen – noch bevor sie überhaupt laufen können.

Kinder haben das Laufrad mitentwickelt

Die Entwicklung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit den eigentlichen Experten: den Kindern selbst. „Wir haben gesehen, wie sie sich ganz intuitiv bewegen möchten", verrät Produktdesigner Daniel Kloboucnik. Zusätzlich holte das Team Input von Kinderärzt*innen und Entwicklungspsycholog*innen. Dr. Katja Schmidhofer, Kindermedizinerin am Klinikum Klagenfurt, bestätigt: „Das Tolle am woom WOW ist, dass es Kinder ab neun Monaten bei den Meilensteinen der frühkindlichen Entwicklung unterstützt – ganz spielerisch und selbstwirksam."

Durchdachte Details machen das woom WOW zum perfekten Begleiter im Familienalltag: Der selbst-zentrierende Lenker sorgt für Stabilität, während der Rahmen sich platzsparend zusammenklappen lässt. Abgerundete Formen ohne scharfe Kanten, abgeflachte Lenkerenden und leise Reifen vereinen Sicherheit mit Komfort. Das Laufrad kommt komplett montiert aus der Verpackung – inklusive Plüschfigur „Buddy" und einem kleinen Abenteuerbuch für die ersten Fahrversuche.

Nachhaltig produziert in Europa

Das woom WOW wird in Portugal gefertigt und besteht zu 98 Prozent aus schadstoffgeprüftem, recyceltem Composite-Material. Erhältlich ist es in drei Farben: pop peach, soft sprout und dreamy sky. Für noch mehr Individualität sorgt ein Farbkappen-Set in fünf fröhlichen Varianten. „Ganz nach dem Motto - Falling is not failing - ermutigt das woom WOW Kleinkinder, mit Neugier ihre ersten Schritte in die Mobilität zu machen", betont CEO Hake. Die vollständige Reparierbarkeit ohne Klebstoffe oder dauerhafte Verbindungen unterstreicht den nachhaltigen Ansatz des Unternehmens.

 

Mit dem woom WOW bringt der österreichische Premiumhersteller ein Produkt auf den Markt, das die Entwicklung der Kleinsten fördert und gleichzeitig den ersten WOW-Moment auf zwei Rädern ermöglicht – lange bevor klassische Laufräder überhaupt in Frage kommen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

