Vonovia steigt beim österreichischen Holzhaus-Bauer Gropyus ein

Der deutsche Immobilien-Riese Vonovia steigt bei der österreichischen Gropyus AG ein.

Vonovia beteilige sich als führender Investor an einer 100 Mio. Euro schweren Finanzierungsrunde des Unternehmens, teilte Vonovia am Dienstag mit. Vonovia-Vorstand Daniel Riedl rückt zudem in den Aufsichtsrat des österreichischen Unternehmens ein, mit dem Vonovia bereits eine strategische Partnerschaft eingegangen war.

Gropyus will die Mittel aus der Finanzierungsrunde in die Produktentwicklung und den Ausbau der Produktion und Fertigungskapazitäten investieren.