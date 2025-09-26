Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 22.000 aktien down -1.79% Andritz AG 59.65 aktien down -1% BAWAG Group AG 111.90 aktien up +0.09% CA Immobilien Anlagen AG 22.900 aktien up +1.69% CPI Europe AG 18.600 aktien up +0.05% DO & CO Aktiengesellschaft 222.50 aktien equal +0% EVN AG 23.550 aktien up +0.43% Erste Group Bank AG 85.25 aktien up +1.67% Lenzing AG 25.350 aktien down -4.52% OMV AG 46.440 aktien up +1.18% Oesterreichische Post AG 29.300 aktien down -0.17% PORR AG 28.700 aktien up +0.7% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.500 aktien up +1.17% SBO AG 27.050 aktien down -0.55% STRABAG SE 77.70 aktien up +2.37% UNIQA Insurance Group AG 12.600 aktien up +0.96% VERBUND AG Kat. A 60.80 aktien down -0.73% VIENNA INSURANCE GROUP AG 46.400 aktien up +2.09% Wienerberger AG 26.880 aktien down -5.15% voestalpine AG 30.000 aktien up +3.31%
  1. oe24.at
  2. Business
US-Regierung plant Zölle auf Elektronik je nach Chip-Anteil
© intel

Handelskrieg

US-Regierung plant Zölle auf Elektronik je nach Chip-Anteil

26.09.25, 23:08
Teilen

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump erwägt Insidern zufolge die Einführung von Zöllen auf ausländische Elektronikgeräte, um Unternehmen dazu zu bringen, ihre Produktion in die USA zu verlagern. 

Dem Plan zufolge würde das Handelsministerium eine Abgabe auf die importierten Produkte erheben, die sich nach der Zahl der Chips bemessen soll, sagten drei mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.

Sollte das Vorhaben umgesetzt werden, könnte es eine Vielzahl von Konsumgütern von Zahnbürsten bis zu Laptops betreffen und möglicherweise die Inflation in die Höhe treiben. Das Handelsministerium reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Trump-Regierung will Produktion zurückholen

"Amerika darf bei Halbleiterprodukten, die für die nationale und wirtschaftliche Sicherheit unerlässlich sind, nicht von Importen abhängig sein", sagte ein US-Präsidialamtssprecher zu den Plänen. Die Regierung Trump verfolge einen differenzierten und vielschichtigen Ansatz, um die Produktion in Schlüsselindustrien mit Zöllen, Steuersenkungen, Deregulierung und einem Energieüberangebot in die USA zurückzuholen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden