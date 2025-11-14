USA werfen Alibaba Hilfestellung bei chinesischen Angriffen vor

Online-Marktplatz soll Armee mit Fähigkeiten ausstatten, die US-Sicherheit bedrohen

Washington/Hangzhou. Die US-Regierung wirft dem chinesischen Online-Marktplatz Alibaba vor, technologische Unterstützung für "Operationen" des chinesischen Militärs gegen Ziele in den USA zu leisten. Das berichtet die Zeitung "Financial Times" am Freitag unter Berufung auf ein Memo des Weißen Hauses zur nationalen Sicherheit.

Das Memo enthalte Geheimdienstinformationen darüber, wie der Konzern die Volksbefreiungsarmee mit Fähigkeiten ausstatte, die nach Ansicht des Weißen Hauses die Sicherheit der USA bedrohten, meldete das Blatt. Stellungnahmen von Alibaba und der chinesischen Botschaft in Washington lagen zunächst nicht vor.