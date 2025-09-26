Videospiel-Gigant vor 50-Milliarden-Dollar-Börsenrückzug

Electronic Arts (EA) soll einem Insider zufolge für rund 50 Milliarden Dollar von der Börse genommen werden.

Eine Gruppe von Investoren, darunter die Beteiligungsgesellschaft Silver Lake und der saudische Staatsfonds PIF, könnte in der kommenden Woche eine Einigung bekanntgeben, sagte die mit der Angelegenheit vertraute Person am Freitag. Die Aktie des Videospielherstellers legte nach der Nachricht um mehr als 14 Prozent zu.

Keine Stellungnahme

Stellungnahmen von EA, Silver Lake und dem PIF lagen zunächst nicht vor. Zuerst hatte das "Wall Street Journal" über die Gespräche berichtet.

Große Hoffnung Battlefield

Der Börsenwert von EA liegt bei rund 42 Milliarden Dollar. Der Konzern hatte zuletzt eine Prognose für die Netto-Buchungen im zweiten Quartal unter den Erwartungen der Wall Street abgegeben und dies mit zurückhaltenden Konsumausgaben in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld begründet. Im Juli hatte EA "College Football 26" auf den Markt gebracht. Zudem setzt das Unternehmen große Hoffnungen auf den neuen Titel "Battlefield 6", der die Reihe nach einem schwächeren Vorgänger wiederbeleben soll.