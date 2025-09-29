Alles zu oe24VIP
Von den Anden ins Hausruckviertel: SPAR setzt bei Bio-Physalis auf Regionalität
© SPAR/Erik Lösch

Lebensmittelhandel

Von den Anden ins Hausruckviertel: SPAR setzt bei Bio-Physalis auf Regionalität

29.09.25, 08:42
Lokale Exoten im Regal: Die exotische Frucht aus Südamerika wächst inzwischen erfolgreich in Oberösterreich – dank innovativer Landwirte und der Marke Spar Natur*pur.

Was einst ausschließlich aus Südamerika importiert wurde, reift heute mitten in Oberösterreich: die Physalis, auch bekannt als Andenbeere. Möglich macht das der Pioniergeist regionaler Landwirtinnen und Landwirten wie Clemens Wurm aus Oftering. Seine Spar Natur*pur Bio-Physalis sind ab sofort österreichweit bei Spar, Eurospar, Spar und Maximarkt erhältlich.

Exotische Kulturen aus heimischem Boden
Die österreichische Landwirtschaft steht längst nicht mehr nur für Gurken, Äpfel und Salate. Immer häufiger gedeihen exotische Früchte wie Wassermelonen, Granatapfel oder Kiwano auch auf heimischem Boden. Ein Beispiel dafür ist die Bio-Physalis, die im Biogut „Nachbars-Garten“ von Clemens Wurm kultiviert wird.

Clemens Wurm kultiviert seit 2007 Physalis auf seinem Biogut „Nachbars-Garten“ in Oftering in höchster Bio-Qualität – auch für Spar Natur*pur.

Clemens Wurm kultiviert seit 2007 Physalis auf seinem Biogut „Nachbars-Garten" in Oftering in höchster Bio-Qualität – auch für Spar Natur*pur.

© SPAR/Erik Lösch

Südamerikanische Frucht im Hausruckviertel
Ursprünglich aus Peru und Kolumbien stammend, reift die Physalis im Hausruckviertel goldgelb zwischen grünen Blättern. Der Anbau erfordert viel Erfahrung, erklärt Wurm: „Physalis ist eine besonders wärmeliebende Pflanze und gedeiht nur unter bestimmten Bedingungen. Am wohlsten fühlt sie sich in sonnigen Lagen und sandigem, zugleich feuchtem Boden. Die Mühe lohnt sich, wenn man die eigenen regionalen Exoten schließlich bei Spar im Regal sieht.“

Die goldgelbe Spar Natur*pur Bio-Physalis reift zwischen grünen Blättern und überzeugt mit einem süß-säuerlichen und leicht herben Geschmack – erhältlich  bis November/Dezember.

Die goldgelbe Spar Natur*pur Bio-Physalis reift zwischen grünen Blättern und überzeugt mit einem süß-säuerlichen und leicht herben Geschmack – erhältlich  bis November/Dezember.

© Spar

Vielseitiger Geschmack
Die Spar Natur*pur Bio-Physalis erinnert geschmacklich an eine Mischung aus Stachelbeere und Tomate – süß, säuerlich und leicht herb. Damit eignet sie sich nicht nur als Snack, sondern auch für Salate oder als raffinierte Zutat in der gehobenen Küche. Saison hat die Frucht von September bis November, teils sogar bis in den Dezember hinein.

30 Jahre Bio-Kompetenz bei SparDie Marke Spar Natur*pur blickt auf drei Jahrzehnte Erfolgsgeschichte zurück. Gestartet mit zehn Bio-Milchprodukten umfasst das Sortiment heute rund 1.300 Artikel – von Basislebensmitteln bis hin zu Trendprodukten. Spar legt dabei besonderen Wert auf die Zusammenarbeit mit regionalen Bio-Betrieben in Österreich, um Qualität und Nachhaltigkeit zu sichern.

