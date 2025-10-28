Was im November alles teurer wird

E-Card kostet rund das Doppelte, auch andere Kosten steigen im November stark an. Von Klarna und PayPal bis Ryanair ändert sich viel.

Preishammer im November! Vieles wird teurer, jetzt wo die Heizsaison startet, werden viele etwa die erhöhte CO2-Steuer oder höheren Stromkosten (+33%) deutlich spüren.

Gebühren stark gestiegen

Die E-Card-Gebühr, die am 15. November 2025 fällig ist, hat sich auf 25 Euro fast verdoppelt!

Auch andere Gebühren schmerzen: Für amtliche Dokumente wie Reisepässe und Führerscheine werden seit Juli 2025 in Österreich zum Teil fast 50% höhere Gebühren gefordert.

Streaming wird teurer

Spotify erhöht Preise um bis zu 22 Prozent. Ab spätestens dem 15. November gelten neue Tarife.

Neue Regeln

Ab dem 12. November streicht Ryanair den Papier-Boardingpass. Künftig gilt nur noch die digitale Bordkarte auf dem Smartphone. Wer kein Handy hat, könnte beim Boarding ins Schwitzen geraten.

Beim Onlineshopping gilt ab 20. November: „Jetzt kaufen, später zahlen“ wird schwieriger. Die beliebte Bezahlmethode, bei der man die Rechnung erst Wochen später begleicht, bekommt neue Auflagen. Klarna oder PayPal müssen dann prüfen, ob sich der Kunde den Einkauf überhaupt leisten kann – selbst bei Beträgen unter 200 Euro. Ziel ist es, Menschen vor Schuldenfallen zu schützen. Für viele bedeutet das: weniger Spontankäufe, mehr Nachweise.

Sparen im November?

Wo manche noch sparen wollen, das ist die Wiener Öffi-Jahreskarte. Ab 2026 kostet die Jahreskarte der Wiener Linien 467 statt 365 Euro. Aber wer heuer noch eine neue Jahreskarte löst, kann auch noch weit bis ins nächste Jahr hinein um den alten Tarif unterwegs sein. Das ist NUR noch im November möglich. Und NUR bei all jenen, deren Karte schon mindestens sieben Monate lang gültig ist.

In diesem Fall kann man sie zurückgeben und bekommt das Geld für die noch ausständigen Monate zurück – mit einem Abzug von einem Zwölftel des jeweiligen Jahreskartenpreises. Wer also die 365 Euro auf einmal bezahlt hat, muss 30,42 Euro an Pönale zahlen. Dieses Manöver kann sich also für manche auszahlen – bis Ende November ist das möglich, Gültigkeitsbeginn wäre dann Dezember.