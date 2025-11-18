Wegen Preisen: Autobauer sollen vor US-Senat aussagen

Die Chefs der drei großen Autobauer General Motors, Ford und Stellantis sowie ein hochrangiger Manager von Tesla sind zu einer Anhörung im US-Senat zu Fahrzeugpreisen vorgeladen worden.

Am 14. Jänner soll es um die Auswirkungen von Vorschriften für Abgaswerte und Elektrofahrzeuge auf die Preise gehen, wie die Nachrichtenagentur Reuters erfuhr.

"Bei dieser Anhörung wird untersucht, wie staatliche Einmischung Fahrzeuge weiter verteuert und sie damit für amerikanische Kunden unerschwinglich macht", hieß es in einer Stellungnahme des republikanischen Vorsitzenden des Handelsausschusses, Ted Cruz. Der Durchschnittspreis eines Autos habe sich in den USA im vergangenen Jahrzehnt mehr als verdoppelt.