Wirbel um Lieferservice: Plötzlich sind die Bewertungen verschwunden

Lieferservice-Kunden sind stinksauer! Auf dem beliebten Dienst Lieferando gibt es keine Kundenbewertungen mehr zu lesen.

Bei Online-Bestellungen eigentlich ein Muss: Wer sich via Internet etwas kauft, der liest zuerst die Kundenbewertungen.

Auch im heiß umkämpften Essens-Lieferservice sind die Bewertungen der Kunden oft essenziell. Doch wenn man bei Lieferando "experimentieren" will und neue Restaurants ausprobieren möchte, fällt ein wichtiges Entscheidungsmerkmal weg.

Keine einzelnen Feedbacks mehr

Plötzlich kann man keine einzelnen Kundenfeedbacks mehr einsehen, nur mehr eine Durchschnittswertung aus allen Feedbacks. Gerade beim Essenbestellen waren die einzelnen Kundenbewertungen mit Erfahrungsberichten aber für viele hungrige Besteller sehr wichtig.

"Schnitzel war gut, aber zu salzig", "Pizza mit zu viel Tomatensauce", "Burger sind mir zu "kreativ" belegt" - solche Kommentare schrecken oft ab, geben dem Kunden aber einen ehrlichen Einblick.

Jetzt wurde sogar eine Online-Petition gestartet, dass Lieferando die Bewertungen wieder einsehbar machen soll.