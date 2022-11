Barbie bekommt eigenen 500 PS Maserati

Maserati ist eine Kooperation mit dem Spielzeughersteller Mattel, der vor allem für seine Barbie-Puppen bekannt ist, eingegangen und verkauft nun zwei 530 PS starke Barbie-Mobile.

Ein Teil des Erlöses, welcher sich aus dem Verkauf von den Barbie-Maseratis ergibt, kommt dem Barbie Dream Gap Project zugute. Dabei handelt es sich um eine Initiative, die mit Wohltätigkeitsorganisationen zusammen arbeitet und sich für Chancengleichheit bei jungen Mädchen einsetzt. Das erste Modell soll im Luxuskaufhaus Neiman Marcus in Los Angeles verkauft werden, das zweite Auto soll im nächsten Jahr einen Besitzer finden.

Als Grundlage für das Barbie-Auto diente der Maserati Grecale Trofeo, der sich mit seinen 530 PS keineswegs verstecken muss. Die Karosserie ist selbstverständlich in Pink, während feine Linien in Säuregelb den entsprechenden Kontrast bilden sollen. An einem sonnigen Tag soll der Decklack einen schillernden Regenbogeneffekt erzeugen. Überwiegend schlichtes Schwarz mit rosa Nähten ziert den Innenraum des Barbie Grecale. Nachdem der Einstiegspreis für die normale Version des Fahrzeuges schon bei knapp 145.000 Euro liegt, dürfte der Preis für diese Sondervariante wohl noch einmal darüber liegen.