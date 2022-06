Dickster Mann Großbritanniens mit 37 Jahren gestorben

Er galt als der fettester Mann Großbritanniens. 350 Kilo wog Matthew Crawford.

Matthew Crawford sorgte vor einigen Jahren bereits für Schlagzeilen, als er ins King's Mill Hospital eingeliefert wurde.18 Monate lang brauchte er dort vier Betten, das kostete den Steuerzahler eine Menge Geld.

Fast zur gleichen Zeit soll er in einem Pflegeheim vier Krankenschwestern angegriffen haben. Zur Gerichtsverhandlung konnte er aber nicht erscheinen, da es keinen Krankenwagen gab, der ihn transportieren konnte.

Crawford ist nun im Alter von nur 37 Jahren an Sepsis und Organversagen gestorben. Seine Freunde trauern um ihren dicken Freund. "Ruhe in Frieden, Matthew Crawford alias Fatkid", schrieb Freund Lee Howe in einem Facebook-Posting.