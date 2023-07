Herzige 'Munter mach'-Aktion von Katze lässt Herzen schmelzen

Die Katzenbesitzerin hat das süße Verhalten ihrer Katze in mehreren Videos festgehalten, die auf TikTok und Instagram Millionen von Klicks erhalten haben.

Das Katzenherz des Stubentigers Marley aus den USA ist voller Sehnsucht danach, dass seine Besitzerin endlich aufwacht. Daher übernimmt er kurzerhand selbst den Weck-Dienst - und schmilzt damit Millionen von Herzen.

Herzige Aktion

Der einstige Streuner Marley hat ein liebevolles Zuhause in Chicago gefunden, nachdem er in Los Angeles auf der Straße lebte. Als eine weitere Pflege-Katze namens Malin ins Haus kam, musste sich Marley zwar zunächst an sie gewöhnen, doch mittlerweile sind die beiden Vierbeiner beste Freunde geworden. Es scheint jedoch eine Aufgabe zu geben, die Marley von seiner tierischen Schwester nicht überlassen will - das Wecken ihrer Besitzerin.

Die US-Amerikanerin hat das süße Verhalten ihrer Katze in mehreren Videos festgehalten, die auf TikTok und Instagram Millionen von Klicks erhalten haben. In dem neuesten "Weck-Video" sieht man Marley auf dem Bett seiner Besitzerin sitzen, während die junge Frau noch friedlich schläft. Um sie aufzuwecken, greift der Vierbeiner zu schweren Geschützen: Neben einem vorwurfsvollen Miauen setzt das Tier auch seine Krallen ein und beißt schließlich der dunkelhaarigen Frau in die Nase.

Und wie reagiert die Besitzerin? Sie nimmt das tierische Weck-Kommando mit Humor. "Marley hat mich heute auf kreative Weise geweckt", schreibt sie zu ihrem Video.