Mann steckt Baby E-Zigarette in Mund: 20 Jahre Haft drohen

Ein malaysischer Staatsbürger droht für lange Zeit hinter Gittern zu sein. Der Grund: Er soll einem Baby eine E-Zigarette in den Mund gesteckt haben.

Einem Mann aus Malaysia drohen 20 Jahre Gefängnis und eine Geldstrafe von 11.000 Euro, nachdem ein 17-sekündiger Clip, in dem er ein Baby trägt und ihm eine E-Zigarette in den Mund steckt, viral ging. Nachdem das Video im Internet die Runde machte, wurde der Mann von den heimischen Behörden verhaftet.



Der Mann wurde von der Polizei in Johor, Malaysia, festgenommen, wie der Polizeikommandant des Bezirks Nord Johor Baru, Rupiah Abd Wahid, mitteilte. Rupiah erklärte, dass das Baby zum Zeitpunkt des Vorfalls mit seiner Mutter, ihrer Schwester und dem Mann in einem Restaurant war. "Plötzlich steckte der Mann, der das Baby trug, die nicht funktionierende E-Zigarette scherzhaft in den Mund des Babys", sagte der Kommandeur.



"Dies wurde von der Schwester der Mutter aufgenommen, die es in den sozialen Medien veröffentlichte und es ging viral." In dem Video ist zu sehen, wie er das Baby trägt und ihm die E-Zigarette in den Mund steckt. Im Hintergrund ist eine Frau zu hören, die lacht. Zu keinem Zeitpunkt des Videos atmete das Kleinkind irgendwelche Dämpfe aus dem Gerät ein.



Der Mann sitzt nun in U-Haft. Bei einer Verurteilung drohen dem Mann bis zu 20 Jahre Haft.