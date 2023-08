Priester (30) versorgte Ministranten mit Alkohol und brannte mit Mädchen (18) durch

Crow war ein Experte für Dämonologie und Exorzismus an der Schule, die die junge Frau besuchte.

Der Priester Alex Crow aus Alabama hat sein Versprechen der Keuschheit gebrochen und ist mit einer jungen Frau im Teenageralter durchgebrannt. Der 30-jährige Priester und die 18-jährige Dame befinden sich derzeit in Europa.

Kirche will Sanktionen

Die Familie des Mädchens ist in großer Sorge und will ihre Tochter zurück. Ein Anwalt drückte die Ängste der Familie aus: "Die Sicherheit ihrer Tochter steht an erster Stelle." Die junge Frau ist freiwillig mit ihm unterwegs. Die Beziehung begann vermutlich, als sie 17 Jahre alt war, und verstößt nicht zwangsläufig gegen die Gesetze des Landes.

Crow war ein Experte für Dämonologie und Exorzismus an der Schule, die die junge Frau besuchte. Lehrkräften ist es strengstens untersagt, eine intime Beziehung zu Schülern zu haben. Die katholische Kirche ist empört und plant, kirchliche Sanktionen gegen den abtrünnigen Priester zu verhängen.

Besonders brisant ist die Tatsache, dass der einstige Straßenmusiker auch minderjährige Schüler mit Alkohol versorgt haben soll. Es steht sogar im Raum, dass er bereits früher mit anderen Mädchen intime Beziehungen hatte.

Die Kirche fordert Crow auf, sofort aufzuhören, sich als Priester auszugeben. Gerüchten zufolge halten sich Crow und seine Freundin in Italien auf