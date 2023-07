Straße von Lieferwagen zugeparkt: Frau dreht völlig durch

Die SUV-Fahrerin steigt aus, um das Gespräch zu suchen, aber nach nur wenigen Sekunden sitzt sie wie festgeklebt wieder in ihrem Range Rover.

Ein Umzugswagen, eine ungeduldige SUV-Fahrerin und eine belebte Straße irgendwo in New York – eine explosive Mischung, wie ein Instagram-Video zeigt. Die Fahrerin eines dunklen Range Rovers lässt ihrem Frust freien Lauf. Warum? Sie ist fest davon überzeugt, dass sie mit ihrem Fahrzeug nicht durch eine Lücke zwischen dem Transportwagen und den parkenden Autos am Straßenrand passt.

Viel Aufregung um nichts

Die SUV-Fahrerin steigt aus, um das Gespräch zu suchen, aber nach nur wenigen Sekunden sitzt sie wie festgeklebt wieder in ihrem Range Rover. Eine Diskussion über das Freimachen der Straße scheint zwecklos. Der verblüffte Umzugswagenfahrer versucht daraufhin, mit der Dame zu reden und teilt ihr mit, dass er sein Fahrzeug nicht umparken wird und dennoch genug Platz für sie zum Durchfahren vorhanden ist. Doch seine gut gemeinten Schlichtungsversuche machen alles nur noch schlimmer.

Als dann auch noch eine andere Frau lautstark mit der genervten SUV-Fahrerin aneinandergerät und sie auffordert, die Straße nicht zu blockieren, platzt der Fahrerin endgültig der Kragen: "Ich habe nichts getan, um das zu verdienen", schimpft die sichtlich genervte Frau in ihrem Auto und ist völlig verwirrt. Von Panik erfasst und mit ohrenbetäubendem Geschrei lenkt die Frau wild umher. Als sie schließlich bemerkt, dass ihr Wagen doch hindurchpasst