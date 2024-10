50 besten Bars 2024 im Ranking: Die beste Bar der Welt befindet sich in...

Von Mexico-City bis Athen, von New York bis Bangkok - diese 50 Bars haben es in die Riege der weltbesten Cocktailbars geschafft.

Das Ranking "World's 50 Best" ist vor allem dafür bekannt, dass es jedes Jahr das beste Restaurant der Welt auszeichnet. Doch das mittlerweile weltberühmte Ranking zeichnet auch jene Orte aus, die die besten Drinks mixen. Jedes Jahr bietet die Liste eine exklusive Auswahl der herausragendsten Bars weltweit. Die Auszeichnung zählt zu den renommiertesten der Branche und wird von einer anonymen Jury aus 700 Branchenexperten vergeben. Dieses Jahr fand die Preisverleihung in Madrid statt.

Die beste Bar der Welt liegt in...

Mexiko-Stadt! Das Handshake Speakeasy belegt in diesem Jahr den ersten Platz im Ranking. Besonders hervorgehoben wurden die elegante Atmosphäre und die kreativen Drinks, die das Speakeasy von der internationalen Konkurrenz abheben.





Neben Mexiko-Stadt haben es auch Bars aus aller Welt in die prestigeträchtige Liste geschafft. Besonders New York und London stechen im Ranking hervor, da beide Städte mit jeweils vier Bars vertreten sind. Die USA führen die Liste der Länder an, gefolgt von Städten wie Barcelona, Paris und Buenos Aires, in denen ebenfalls viele Top-Bars zu finden sind.

Die 50 besten Bars der Welt im Ranking

Handshake Speakeasy, Mexiko-Stadt, Mexiko Bar Leone, Hongkong Sips, Barcelona, Spanien Tayer + Elementary, London, UK Jigger & Pony, Singapur Line, Athen, Griechenland Tres Monos, Buenos Aires, Argentinien Alquimico, Cartagena, Kolumbien Zest, Seoul, Südkorea Paradiso, Barcelona, Spanien Himkok, Oslo, Norwegen BKK Social Club, Bangkok, Thailand Connaught Bar, London, UK Double Chicken Please, New York, USA Overstory, New York, USA Lady Bee, Lima, Peru Baba au Rum, Athen, Griechenland Coa, Hongkong The Cambridge Public House, Paris, Frankreich Tlecān, Mexiko-Stadt, Mexiko Caretaker's Cottage, Melbourne, Australien CoChinChina, Buenos Aires, Argentinien Salmon Guru, Madrid, Spanien Martiny's, New York, USA Bar Benfiddich, Tokio, Japan Maybe Sammy, Sydney, Australien Superbueno, New York, USA Nutmeg & Clove, Singapur Satan's Whiskers, London, UK Panda & Sons, Edinburgh, UK Tan Tan, São Paulo, Brasilien Licorería Limantour, Mexiko-Stadt, Mexiko Drink Kong, Rom, Italien Jewel of the South, New Orleans, USA Byrdi, Melbourne, Australien Locale Firenze, Florenz, Italien Scarfes Bar, London, UK Moebius Milano, Mailand, Italien Bar Nouveau, Paris, Frankreich Mimi Kakushi, Dubai, VAE Bar Us, Bangkok, Thailand Virtú, Tokio, Japan Atlas, Singapur La Sala de Laura, Bogota, Kolumbien Röda Huset, Stockholm, Schweden Florería Atlántico, Buenos Aires, Argentinien Analogue Initiative, Singapur El Gallo Altanero, Guadalajara, Mexiko Danico, Paris, Frankreich 1930, Mailand, Italien

Eine österreichische Bar sucht man in dem Ranking vergeblich. Die erste Bar im deutschsprachigen Raum findet sich erst auf Platz 73: die Bar Wax On in Berlin.