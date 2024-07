Infused Water: Mit diesen Zutaten sorgen Sie für mehr Geschmack

Wasser muss nicht langweilig schmecken! Halten Sie Ihre Karaffen bereit, denn folgende Erfrischungsgetränke wollen unbedingt ausgetrunken werden.

Grüner Tee, Melone & Minze

Zutaten für 2 Liter

1,75 1 + 250 ml Wasser

15 g grüner Tee

65 g Zucker

¼ reife Melone

2 EL Limettensaft

1 Stängel Minze

Zum Servieren:

Limettenscheiben (bio)

Minze blätter

kleine Stücke grüne Melone

Eiswürfel

Zubereitung * LEICHT * 15 min + über Nacht ziehen

Am Vortag 1,75 Liter Wasser und die Teeblätter in eine Karaffe geben und in den Kühlschrank stellen. Am nächsten Tag den Tee durch ein Sieb gießen. Die Melone halbieren, schälen, Kerne entfernen und das Fruchtfleisch in Stücke schneiden. 250 ml Wasser mit Zucker, Melone Limettensaft und Minze 10 Minuten köcheln lassen. Die Melonenstücke ausdrücken oder die Mischung pürieren, dann den Sirup durch ein Sieb passieren. Den abgekühlten Sirup zum kalten Tee gießen. Mit Limettenscheiben, Minze, Melonenstücken und Eiswürfeln servieren.

Beeren & Vanille

Zutaten für 2,5 Liter

150 g Erdbeeren

1 Vanilleschote

150 g Brombeeren

125 g Heidelbeeren

125 g Rote Ribiseln

2,5 l Wasser

Zubereitung * LEICHT * 10 min + 2-8 h ziehen

Alle Zutaten gründlich waschen. Die Erdbeeren entstielen und in Scheiben schneiden. Die Vanilleschote längs halbieren und das Mark mit einer Messerspitze herauskratzen. Alle Beeren, Vanilleschote sowie Vanillemark in eine Karaffe geben und mit dem Wasser übergießen. Im Kühlschrank 2 Stunden oder über Nacht ziehen lassen.

Banane, Ingwer & Zimt

Zutaten für 2,5 Liter

3 nicht zu reife Bananen

frisch ausgepresster Saft von ½ Zitrone

75 g frischer Ingwer

3 Stangen Zimt

2,5 l Wasser

Zubereitung * LEICHT * 5 min + 2-8 h ziehen

Die Bananen schälen, in Scheiben schneiden und sofort mit dem Zitronensaft beträufeln, damit sie nicht braun werden. Den Ingwer waschen und ungeschält in Scheiben schneiden. Alle Zutaten in eine Karaffe geben und mit dem Wasser übergießen. Im Kühlschrank 2 Stunden oder über Nacht ziehen lassen.

Rote Rübe, Zitrone & Gurke

Zutaten für 2 Liter

1 kleine rohe Rote Rübe

75 g frischer Ingwer

½ Gurke

2 Zitronen (bio)

2l Wasser

Zubereitung * LEICHT * 10 min + 2-8 h Ziehzeit

Alle Zutaten gründlich waschen. Rote Rübe und Ingwer schälen. Rote Rübe, Gurke, Ingwer und Zitronen in Scheiben schneiden und alles in eine Karaffe geben. Mit dem Wasser übergießen. Im Kühlschrank mindestens 2 Stunden oder über Nacht ziehen lassen.