Silvester-Mocktails bieten eine tolle Möglichkeit, den Jahreswechsel ohne Alkohol zu feiern. Ob spritzig, fruchtig, oder erfrischend– diese Cocktails ohne Alkohol sind genauso lecker wie ihre alkoholischen Pendants.

Für alle, die auf alkoholische Getränke verzichten möchten oder müssen, gibt es eine Vielzahl kreativer und leckerer Alternativen. In diesem Artikel stellen wir Ihnen erfrischende Silvester-Drinks vor, die genauso festlich und geschmackvoll sind wie klassische Cocktails – nur ohne Alkohol.

Silvester Mocktails: Die besten Drinks ohne Alkohol

Stößchen! So werden aus Kräutern, Früchten & Co. raffinierte Mocktails.

1. Grapefruit Fizz

Zutaten für 4 Personen:

1 Stück Ingwer (2 cm),

2 Zweige Rosmarin,

80 g Zucker,

100 ml Wasser,

200 ml Grapefruitsaft,

Saft von 2 Limetten,

Eiswürfel,

Mineralwasser zum Aufgießen

Außerdem: 4 Cocktailgläser, 4 Zweige

Rosmarin, gezuckerte Cranberrys

Zubereitung:

Ingwer schälen und in Scheiben schneiden. Rosmarin abbrausen und trocken tupfen. Ingwer, Rosmarin, Zucker und Wasser in einem Topf aufkochen. Anschließend bei niedriger Hitze ca. 10 Min. zu Sirup einkochen lassen. Durch ein Sieb gießen und auskühlen lassen. Grapefruit- und Limettensaft vermischen und mit dem Sirup vermengen.

Eiswürfel auf 4 Cocktailgläser verteilen. Mit dem Grapefruitsaft-Sirup-Gemisch auffüllen und nach Wunsch mit Mineralwasser aufgießen. Rosmarinzweige abbrausen, trocken tupfen und leicht andrücken. Cranberrys auf die Rosmarinzweige spießen und die Zweige in die Cocktailgläser geben.

2. Wärmender Birnenpunsch

Zutaten für 4 Personen:

2 kleine Birnen

1 Bio-Zitrone

1 Zweig Rosmarin

1 l Birnensaft

2–3 EL Ahornsirup oder Honig

2 Zimtstangen

1 Stück Sternanis

3 Gewürznelken

Zubereitung:

Die Birnen schälen, vom Kerngehäuse befreien und in Spalten oder Würfel schneiden. Die Zitrone heiß abwaschen, trocken tupfen, die Schale mit dem Sparschäler abschneiden und den Saft auspressen. Rosmarin waschen, trocken tupfen und andrücken. Birnen- und Zitronensaft sowie Zitronenschale, Ahornsirup oder Honig und Gewürze (am besten in einem Gewürzsäckchen) in einen Topf geben. Birnenstücke und Rosmarin zufügen. Die Flüssigkeit aufkochen. Anschließend die Hitze reduzieren und den Punsch ca. 45 Minuten bei niedriger Hitze sanft ziehen lassen. Gewürze und Rosmarin entfernen und den Punsch mit den Birnenstücken heiß servieren.

3. Cranberry-Thymian-Spritz

Zutaten für 4 Personen:

100 g Cranberrys

2 Zweige Thymian

1 Stück Ingwer (1 cm)

100 g Zucker

100 ml Wasser

1/2 Bio-Orange

Eiswürfel

750 ml alkoholfreien Prosecco

Mineralwasser zum Aufgießen

Zubereitung:

Cranberrys waschen. Thymian abbrausen und trocken tupfen. Ingwer schälen und in Scheiben schneiden. Cranberrys, Thymian, Ingwer, Zucker und Wasser in einem Topf 6–8 Minuten zu einem dickflüssigen Sirup einköcheln lassen. Vom Herd nehmen und auskühlen lassen. Ingwer und Thymian entfernen, Cranberrys nach Wunsch abseihen. Orange heiß abwaschen, trocken tupfen. 2 Scheiben abschneiden und diese halbieren.Eiswürfel auf 4 Wein- oder Cocktailgläser verteilen, den Sirup angießen. Alkoholfreien Prosecco zugeben und die Gläser nach Wunsch mit Mineralwasser aufgießen. Orangenscheiben zufügen, mit Thymianzweigen garnieren und servieren.