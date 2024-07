× Eiskristalle auf Speiseeis vermeiden: Mit diesem simplen Trick gelingt’s

Im Sommer ist ein kleiner Vorrat an Eiscreme in der Tiefkühltruhe keine schlechte Idee. Doch bei bereits geöffneten Packungen bilden sich häufig weiße Kristalle auf dem Eis. Mit einem einfachen Trick lässt sich das verhindern.

Als süße Erfrischung zwischendurch ist eine Box mit Eiscreme die perfekte Lösung. Doch meistens haben bereits geöffnete Eiscreme-Packungen einen Schönheitsfehler: Auf der Oberfläche bilden sich oft viele harte Eiskristalle, die die Vorfreude auf die Süßspeise schnell trüben. Immerhin sieht das Eis durch die Kristalle nicht nur weniger ansprechend aus, es schmeckt auch meistens anders. Wir verraten, wie Sie die lästige Bildung von Eiskristallen mit einem simplen Trick vermeiden können.

Wie entstehen Eiskristalle auf der Eiscreme?

© Getty Images ×

Die Kristalle entstehen, indem beim Öffnen der Packung warme Luft hineingelangt. Verschließt man die Verpackung wieder, wird die warme Luft darin eingeschlossen. Die darin befindliche Feuchtigkeit kondensiert und gefriert anschließend zu Eiskristallen. Je häufiger Sie die Eisverpackung öffnen, desto mehr Eiskristalle können sich bilden. Diese Temperaturschwankungen stellen jedoch keine Gesundheitsgefahr dar, da sich Bakterien bei -18°C ohnehin nicht vermehren. Hier geht es lediglich um den perfekten Geschmack und Konsistenz.



Mit diesen Tricks lassen sich Eiskristalle vermeiden

Umdrehen hilft

Wasser und Eis sinken tendenziell nach unten. Diese Eigenschaft können Sie sich zunutze machen, indem Sie die Eisverpackung einfach mit dem Deckel nach unten in das Gefrierfach legen. Das führt dazu, dass sich die Kristalle nicht mehr direkt auf dem Eis absetzen, sondern auf der Innenseite des Deckels. Beim nächsten Öffnen kann man den Deckel einfach mit einem Küchentuch abwischen.

Frischhaltefolie

Um die Bildung von Kristallen zu verhindern, kann man auch auf Frischhaltefolie zurückgreifen. Legen Sie dafür einfach die Folie in die offene Dose und drücken Sie sie herunter, sodass sie auf der Eiscreme aufliegt. Am besten befindet sich dann so gut wie keine Luft mehr darunter. Der Rest der Folie ragt über den Verpackungsrand, dann kommt der Deckel darauf. Nun können Sie das Speiseeis wieder zurück in den Gefrierschrank legen.

Kurze Kühlkette

Halten Sie die Kühlkette möglichst kurz. Im Supermarkt sollten Sie eine Kühltasche mitnehmen und zu Hause sollte das Eis ohne Umwege in das Gefrierfach wandern. Im unteren Bereich ist es übrigens am kältesten – hier ist der ideale Ort für den Behälter. Wenn Sie das Eis portionieren, sollte es ebenfalls nur so kurz wie möglich aus dem Gefrierfach entnommen werden und vermeiden Sie es, direkt aus der Dose zu löffeln.