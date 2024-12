Geheimtipp: An diesem Tag sollten Sie vor Weihnachten einkaufen

Dieses Jahr fällt Weihnacht auf einen Dienstag. Das bedeutet überlaufene Supermärkte und Stress am 23. Dezember - außer, sie halten sich an unseren Geheimplan.

Die Weihnachtsfeiertage stehen vor der Tür, und der Einkauf für das große Festessen will gut geplant sein. Wer kurz vor Heiligabend noch in den Supermarkt muss, sollte den richtigen Zeitpunkt klug wählen. Geht man zu früh, besteht die Gefahr, dass frische Lebensmittel bis zum 24. Dezember verderben. Wartet man zu lange, sind die Regale womöglich schon leer. Am Vormittag des 24. Dezember einzukaufen, kann zudem in hektischem Trubel enden. Doch wann ist der ideale Moment, um alles Nötige zu besorgen? Wir verraten einen Trick, wie Sie den besten Tag und die ruhigste Zeit für Ihre Vorbereitungen finden.

Google-Trick zeigt wie viel im Supermarkt los ist

Ein X (ehemals Twitter)-User hat einen cleveren Trick geteilt, um den Einkaufsstress zu umgehen. In seinem Beitrag bezieht er sich zwar auf Rewe-Filialen in Deutschland, doch der Trick funktioniert bei allen Supermärkten - auch in Österreich: „Vorm Einkauf beim Rewe um die Ecke mal auf Google Maps schauen. Es sollte viel mehr technische Hilfe zum antizyklischen Vors-Haus-Gehen geben", schreibt er.

Vorm Einkauf beim Rewe um dei Ecke mal auf Google Maps schauen. Es sollte viel mehr technische Hilfe zum antizyklischen Vors-Haus-Gehen geben. pic.twitter.com/2iEcDUCvnh — Holger Bleich (_robinhob@social.heise.de) (@_robinhob) December 19, 2020

So funktioniert der Trick

Wenn Sie den Namen Ihrer bevorzugten Filiale bei Google oder Google Maps eingeben, erhalten Sie neben den Öffnungszeiten oft auch zusätzliche Informationen. Besonders nützlich: die Anzeige der Stoßzeiten. Für jeden Wochentag zeigt Google anhand von Daten, wann der Laden besonders voll ist und wann eher Ruhe herrscht.

Die Stoßzeiten-Daten ermöglichen es, die ruhigsten Zeitfenster für Ihren Einkauf zu wählen. So können Sie auch in den hektischen Tagen vor Weihnachten entspannt einkaufen und sich stressfrei auf die Feiertage vorbereiten.

Mit der einfachen Methode behalten Sie nicht nur den Überblick, sondern sparen auch Nerven – und genießen die Festtage umso mehr!