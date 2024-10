Geld sparen im Supermarkt: So vermeiden Sie typische Einkaufsfallen

Supermärkte haben clevere Strategien entwickelt, um Kunden zum Kaufen anzuregen. Wir verraten, wie Sie diese typischen Einkaufsfallen entdecken und vermeiden.

Ein erheblicher Teil des monatlichen Einkommens wird für Lebensmittel ausgegeben. Doch viele Kunden greifen zu Produkten, die sie eigentlich gar nicht brauchen, und treiben so die Summe an der Kasse in die Höhe. Das sorgfältig präsentierte Gemüse, das verlockend duftende Brot und die farbenfrohen Obstarrangements sind jedoch kein Zufall. Denn die Gestaltung der Filialen sowie die strategische Platzierung der Waren sind Teil eines ausgeklügelten Plans, der zum Kauf anregen soll. Wir verraten Ihnen worauf Sie bei Ihrem nächsten Einkauf unbedingt achten sollten, um Geld zu sparen.

Achtung vor diesen Einkaufsfallen!

1. Große Einkaufswagen

Große Einkaufswagen täuschen oft, wie viel man tatsächlich kauft. Da sie langsamer voll werden, wirkt es schnell so, als hätte man noch nicht genug, obwohl der Wagen bereits gut gefüllt ist. Zudem sorgt der schräge Boden dafür, dass die Waren nach hinten rutschen und mehr Platz vorne entsteht, was dazu verleiten kann, noch mehr einzupacken. Auch lassen sich viele Wagen mit steigendem Gewicht leichter schieben, was den Kaufprozess zusätzlich unbemerkt erleichtert.

2. Strategische Platzierung der Produkte

Häufig nachgekaufte Produkte wie Butter oder Milch befinden sich meist am hinteren Ende des Ladens. So müssen Kunden auf ihrem Weg dorthin an vielen weiteren Artikeln vorbeigehen, was die Versuchung erhöht, zusätzliche Produkte zu kaufen.

3. Preisfallen im Regal

Teurere Produkte werden oft auf Augenhöhe platziert, während günstigere Alternativen weiter oben oder unten im Regal zu finden sind. Zudem greifen viele Menschen instinktiv zu den Produkten auf der rechten Seite, wo ebenfalls häufig die teureren Waren stehen. Das ist auch der Grund, warum viele Supermärkte eine Laufrichtung gegen den Uhrzeigersinn haben – die meisten Kunden sind Rechtshänder. Ein Blick nach links kann also bereits Geld sparen.

4. Verführerische Düfte

Der Geruch von frisch gebackenem Brot oder Gebäck empfängt viele Kunden bereits am Eingang. Dieser angenehme Duft steigert den Appetit und führt dazu, dass man mehr kauft, als ursprünglich geplant.

5. Farben und Beleuchtung

Frisches Obst und Gemüse wird am Anfang des Ladens prominent präsentiert und dient als visueller Anreiz. Fleisch, Fisch und Backwaren werden oft in speziellen Lichtfarben wie Rot, Blau oder Gelb beleuchtet, um besonders frisch und ansprechend zu wirken – was zu unüberlegten Käufen führen kann.

6. Kundenkarten

Kundenkarten locken oft mit Rabatten oder Sonderaktionen, die jedoch nur minimalen Nutzen bringen. Durch hohe Mindesteinkaufswerte werden Kunden zudem dazu verleitet, mehr zu kaufen, als sie eigentlich benötigen, um den Rabatt in Anspruch nehmen zu können.

Um Geld im Supermarkt zu sparen sollten Sie Produkte genauer unter die Lupe nehmen. © Getty Images ×

Tipps, um noch mehr Geld zu sparen

Erstellen Sie vor dem Einkauf eine Liste mit den benötigten Lebensmittel, um unnötige Impulskäufe zu vermeiden.

Gehen Sie niemals hungrig einkaufen, da dies dazu führt, dass Sie viel mehr kaufen, als sie tatsächlich brauchen.

Finger weg von Quengelware – Produkte, die oft an den Kassen platziert werden, um Kunden während der Wartezeit zu Spontankäufen zu verleiten.

Rabattaktionen sollten Sie kritisch betrachten. Reduzierte Produkte, insbesondere Lebensmittel, haben oft ein baldiges Mindesthaltbarkeitsdatum. Prüfen Sie daher genau, ob sich ein Vorratskauf wirklich lohnt oder ob die Lebensmittel bald weggeworfen werden müssen.

Trotz der Teuer-Welle gibt es also einige Tipps und Tricks, um Geld zu sparen.