Im Italien-Urlaub: Das dürfen Sie während einer Diät essen

Aus dem Italien-Urlaub kommen viele nicht selten mit zwei bis drei Kilo mehr zurück. Doch das muss nicht sein! Mit unseren Tipps können Sie auch weiterhin tolle Gerichte im Urlaub schlemmen, die auch mit einer Diät vereinbar sind.

Abnehmen im Italien-Urlaub? Was für viele wie ein Widerspruch klingt, ist tatsächlich einfacher als gedacht. Obwohl die Verlockungen in den Ferien besonders groß sind, müssen Sie nicht auf köstliches Essen verzichten. Wenn Sie im Urlaub auf Ihre Figur achten möchten, werfen Sie einfach einen genaueren Blick auf die Speisekarte. Es gibt zahlreiche Gerichte, die kalorienarm und/oder kohlenhydratarm sind. Wir zeigen Ihnen, welche Speisen Sie während Ihrer Diät in Italien (oder in italienischen Restaurants) genießen können – ganz ohne schlechtes Gewissen.

Diät im Italien-Urlaub: Diese Speisen sind erlaubt

Italien bietet viel mehr als nur Pizza und Pasta. In fast allen Restaurants finden Sie zumeist ein umfassendes Angebot an Antipasti auf der Speisekarte. Mit der richtigen Auswahl dürfen Sie hier ruhig zugreifen. Obendrein ist nach einer Vorspeise der erste Hunger gestillt, so dass es leichter fällt, sich das Hauptgericht mit der Begleitung zu teilen. So sparen Sie weitere Kalorien.

Wer im Urlaub auf seine Figur achten möchte, greift am besten zu Salaten © Getty Images ×

Bei diesen Speisen dürfen Sie zugreifen:

Caprese-Salat – mit Mozzarella, Tomaten, Basilikum und Balsamico-Dressing

Carpaccio – hauchdünn geschnittenes, rohes Rindfleisch mit Sauce

Gegrilltes Gemüse – aber Vorsicht, dass es nicht in Öl ertränkt wurde

Melone mit Parmaschinken – erfrischend und perfekt an heißen Tagen

Minestrone – leichte italienische Gemüsesuppe

Salate – um Kalorienfallen zu vermeiden, mischen Sie das Dressing am besten selbst

Vitello tonnato – zartes Kalbfleisch mit Tunfischsauce

Fleisch und Fisch – als Beilage sollte man statt Pommes lieber Salat bestellen. Auch die Zubereitung ist von Bedeutung: Bei gegrillten oder gedünsteten Gerichten dürften Sie losschlemmen.

Fruchtsorbet – Sorbets ohne viel Zucker dürfen zur Nachspeise aufgetischt werden

Darauf sollten Sie besser verzichten:

Bruschetta – in Olivenöl getunktes, geröstetes Weißbrot eignet sich nicht gut für die schlanke Linie

Wurst- & Käseplatte – sehr fettig

Pasta – Während Gemüse- und Tomatensoßen noch in Ordnung sind, sollten Sie Soßen auf Sahne-, Ei- oder Käsebasis vermeiden. So werden Nudelgerichte zu echten Kalorienfallen.

Pizza – Je mehr Käse auf der Pizza ist, desto mehr schlägt sie auf die Hüften. Auch Toppings wie Salami & Co. sind oft fettig

Tiramisu, Mousse al cioccolato, Panna cotta – die Liste der verbotenen italienischen Nachspeisen ist leider lang

Im Urlaub sind Pasta und Pizza leider tabu © Getty Images ×

Es ist durchaus möglich, auch während einer Diät einen genussvollen Urlaub in Italien zu machen. Vielleicht entdecken Sie auf diese Weise sogar das eine oder andere neue Lieblingsgericht, das Sie bislang noch nicht ausprobiert haben.