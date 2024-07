Figurfalle Urlaub: Die besten Schlank-Hacks für Hotel und Co.

All-inclusive, verführerische Buffets und lokale Köstlichkeiten. Reisen kann auf die Hüften gehen – muss es aber nicht. Abnehmprofi Ursula Vybiral verrät die besten Schlank-Hacks für Hotel & Co.

Griechenland – Hotelterrasse. Ein Lüftchen weht und am Frühstückstisch stapeln sich die Köstlichkeiten vom Frühstücksbuffet. Säfte, Croissants, Pancakes, lokales Gebäck & Co. Es einfach stehen zu lassen: pure Verschwendung. Und schließlich hat man ja Urlaub!

Zwei-Mägen-Phänomen

Gerade Ferien im Hotel werden schnell zum Figurkiller. „Wir alle kennen“, so Abnehmexpertin Ursula Vybiral, „das Phänomen, dass wir im Urlaub plötzlich einen gefühlt zweiten Magen bekommen und viel mehr essen als zu Hause. Sind doch die Verlockungen nur allzu groß. Die guten Vorsätze, ,normal‘ zu essen, im Genuss zu bleiben und nicht auf gute Ernährungsgewohnheiten zu ,pfeifen‘, werden schnell über Bord geworfen. So muss es aber nicht sein. Wir können auch im Hotel die Balance zwischen Genuss und Wohlfühlkörper finden.“

Hier verrät die gesund&fit-Kolumnistin wie wir trotz Verlockungen und Genuss im Hotel, auf der Berghütte oder im Selbstversorgerapartment im sogenannten Erhaltungsmodus bleiben. Denn, so Vybiral: „Was noch schöner als der tollste Urlaub ist: Dass wir uns in unserem Körper wohlfühlen, vor, im und nach dem Urlaub – und dass wir ein für alle Mal diese sich abwechselnde Dynamik zwischen Völler- und Diätmodus hinter uns lassen.“ So gelingt‘s:

Hotel-Hacks: Frühstücksbuffet

Damit ein Tag gut und ohne Heißhunger verläuft, müssen Sie ihn richtig beginnen. Starten Sie mit einem ausgewogenen Frühstück. Viele Hotels bieten ein reichhaltiges Buffet an, wo jede:r etwas findet: Wählen Sie frisches (!) Obst, Vollkornprodukte und proteinreiche Lebensmittel wie Eier, Schinken, leichten Käse, Joghurt & Co. Verzichten Sie auf Cerealien und Gebäck aus Weißmehl, die den Blutzuckerspiegel schnell ansteigen und wieder abfallen lassen – sonst ist Heißhunger vorprogrammiert und mit ihm die Lust ständig essen zu wollen. Wenn Sie trotzdem Lust auf etwas Süßes haben, gönnen Sie es sich, aber zu einem reichhaltigen, ausgewogenen Frühstück dazu. Nicht anstatt!

Stillen Sie den ersten Hunger bzw. Appetit nie mit ungesunden Speisen, sondern wählen Sie dafür sättigende (leichte Suppen) und ballaststoffreichen Salat. Das füllt den Magen und der Körper wird mit wichtigen Nährstoffen versorgt, die er für die Verarbeitung der Mahlzeit braucht. Tipp: Zwischen den Gängen – z. B. Salat und Hauptspeise – immer etwas Abstand halten. Das ist gut fürs Sättigungsgefühl. © Getty Images ×

Hotel-Hacks für Urlaub am Meer

Nutzen Sie das Meer und den Strand, um sich zu bewegen, z.B. zu schwimmen, zu schnorcheln oder für Aqua-Gym. Und planen Sie vorm Frühstück einen Spaziergang am Strand ein. Das macht nicht nur Spaß, sondern die Aktivitäten kurbeln auch den Stoffwechsel an. Ein morgendlicher Strandlauf oder eine Yoga-Session am Strand sind genauso wunderbar.

Schlank-Hack: Mal nichts tun!

Egal ob Sie im Hotel sind, in einem Apartment oder eine Staycation machen: Verzichten Sie auch im Urlaub auf Zwischenmahlzeiten! Denn: das Snacken zwischendurch ist niemals eine gute Idee, vor allem nicht, wenn man abnehmen bzw. nicht zunehmen möchte. Zwischenmahlzeiten treiben nämlich das Gewicht in die Höhe. Denn die zusätzlichen kleinen Mahlzeiten machen träge. Außerdem wird unser „System“ beim Verarbeiten und Verstoffwechseln der letzten Nahrung „gestört“. Die Essenspausen von 4 bis 5 Stunden steigern hingegen die Aktivität und aktivieren den Fettstoffwechsel.

Gut zu wissen: Alkohol, Kaffee mit Milch und/oder Zucker und Säfte zählen auch zu Zwischenmahlzeiten. Was dürfen wir also zwischen Frühstück und Mittagessen und Mittagessen und Abendessen zu uns nehmen: Wasser, ungezuckerte Tees, Soda-Zitron und schwarzen Kaffee. Jetzt fragen Sie sich sicher: Was ist mit meinem Sundowner? Antwort: Genießen Sie ihn als Aperitif vorm Abendessen. Schon ist es keine Zwischenmahlzeit mehr und Sie müssen nicht darauf verzichten.

Hotel-Hack bei Halbpension

In vielen Hotels ist das Menü vorgegeben, insbesondere, wenn Halb- oder Vollpension gebucht sind. Das bedeutet jedoch nicht, dass Sie keine smarten Entscheidungen treffen können. Entscheiden Sie sich stets für die leichtere der angebotenen Optionen. Sie können sich aus den angebotenen Menüs eventuell auch die leichtesten Gerichte herauspicken. Beginnen Sie stets mit einem Salat oder einer leichten Suppe, um den ersten Hunger zu stillen. Das hilft, die Finger vom Brotkorb zu lassen. Wenn es dann mal ein Risotto zum Fisch gibt oder drei statt zwei Gläser Wein – alles halb so wild. Entscheiden Sie aber immer bewusst, was an den Tisch gebracht wird: Beeren als Dessert? Klingt super! Tiramisu um 21 Uhr? Nicht so gut.

Achten Sie zudem auf Ihre Portionen. Sie müssen nicht alles aufessen, was am Teller liegt. Hören Sie auf Ihr Sättigungsgefühl. Tipp: Gönnen Sie sich eine Pause zwischen den Gängen und trinken Sie ein großes Glas Wasser. Das hilft, nicht über die Stränge zu schlagen und trotzdem satt zu werden. Wenn es ein Dessert gibt, das Sie unbedingt probieren möchten, können Sie dieses ja teilen. Der beste Bissen ist ja sowieso der erste.

Hacks für Selbstversorger

Wenn Sie in der glücklichen Situation sind, Ihr Essen selbst wählen zu können, nutzen Sie diese Freiheit, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wählen Sie Gerichte, die gegrillt sind, anstatt frittierter Speisen. Essen Sie viel Gemüse aller Art. Ob Grillgemüse, Salate oder gedünstetes Gemüse – alles darf auf den Teller kommen. Je bunter, umso besser! Dazu eine köstliche Proteinquelle wie Fisch, Meeresfrüchte, mageres Fleisch und Sie kommen gut durch den Tag. Entdecken Sie außerdem die lokale Küche, die oft frischer und gesünder ist als fertige Sandwiches aus dem Supermarkt.

Aperitivo erlaubt! Aber nur, wenn Sie ihn so trinken: Planen Sie den Sundowner direkt vor dem Abendessen ein. Wer Alkohol zwischendurch am Nachmittag trinkt, der riskiert Heißhunger und tappt später in die Brotfalle. © Getty Images ×

Hacks für All-inclusive-Resorts

Essen ist rund um die Uhr verfügbar und dazu noch umsonst – eine Herausforderung! Doch auch hier gibt es Strategien, um nicht in die „Alles oder nichts“-Falle zu tappen. Am Buffet gilt: Weniger ist mehr. Gehen Sie einmal zur Vorspeise, einmal zur Hauptspeise und entscheiden Sie sich so oft es geht gegen das Dessert. Was meine ich damit? Gehen Sie nicht „zehnmal“ zum Buffet – so verlieren Sie schnell den Überblick. Sie entscheiden, was auf den Teller kommt! Bester Tipp: Starten Sie mit einem Salat, bevor Sie sich der Vor- und Hauptspeise widmen. So füllen Sie den Magen mit nährstoffreichen Lebensmitteln, bevor es zu den kalorienreicheren Speisen geht.

Achten Sie auch auf Ihre Getränkewahl. Alkoholische Getränke und Softdrinks enthalten viele versteckte Kalorien. Wählen Sie stattdessen Wasser, Soda-Zitron, Infused Water oder leichte Alkohole wie Sommerspritzer, Weißwein, Rosé, Prosecco, Sekt, Champagner. Diese Optionen halten hydratisiert und enthalten weniger Zucker. Wann immer es geht: Hände weg von Cocktails. Diese sind wahre Kalorienbomben. Plus: in Bewegung bleiben. Gerade All-Inclusive-Hotels bieten viele Sport- und Freizeitaktivitäten an. Nicht schüchtern sein und anmelden!

Hacks für die Hütte

Urlaub in den Bergen bietet die perfekte Gelegenheit, das Gewicht im Urlaub zu halten und die Natur aktiv zu genießen. Wandern, Bergsteigen oder ausgedehnte Spaziergänge sind wunderbare Möglichkeiten aktiv zu bleiben. Die frische Luft und die Aussicht machen jede körperliche Anstrengung nicht ganz so schlimm. In den Bergen darf man regionale Küche genießen. Von Knödeln über Suppen zur Brettljause – alles erlaubt. Aber: Achten Sie auf die Zeit. Deftiges zu Mittag ist immer besser als spätabends. Am Abend darf es auch schmecken, aber da sollten wir lieber zu etwas Leichterem greifen.

Denken Sie daran, nährstoffreiche Snacks für Ausflüge einzupacken. Nüsse sind tolle Energiespender. Aber nur snacken, sofern es nicht ohne geht. Denn auch beim Wandern müssen wir nicht zu Zwischenmahlzeiten greifen, wenn wir ausgiebig gefrühstückt haben und das nächste Essen, z.B. auf einer Hütte in Reichweite ist. Viel wichtiger ist, dass Sie sich mit genügend Wasser versorgen.

Fazit der Expertin: So lässt sich der Urlaub in vollen Zügen genießen, ohne Sorgen übers Gewicht. Essen ohne Reue, aber mit Köpfchen. Genießen Sie jeden einzelnen Tag! Lassen Sie sich ein köstliches Essen schmecken! Aber folgen Sie nicht jedem Impuls, sondern essen Sie smart! Ihr Körper und Ihr Selbstwertgefühl werden es Ihnen danken!