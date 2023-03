Große Marketing-Kampagne von Ottakringer

Die Ottakringer Brauerei gibt es seit 1837. Die lebendige Stadtbrauerei im Westen der angeblich unfreundlichsten Metropole der Welt überzeugt mit viel Charme und noch mehr Herz und plakatiert ab sofort „Uns kannst du gernhaben!“.

Die Kampagne meint ihren Claim dabei wortwörtlich, wie Geschäftsführer Harald Mayer ausführt: „Ottakringer schafft als unabhängige Privatbrauerei die Brücke zwischen Würstelstand und Spitzengastronomie, zwischen Volksoper und Rock-Konzert sowie zwischen Generationen. Wir sind nicht maßlos, aber grenzenlos vielfältig – übrigens auch im Sortiment. Es gibt also genug gute Gründe, um uns echt gernzuhaben. Und wir arbeiten in der Brauerei tagtäglich daran, dass es mehr davon gibt.“

Uns kannst du gernhaben

Ottakringer schenkt bekanntlich gerne vielfach prämierte Biere ein. Das Schenken geht nun weiter: Denn ab sofort gibt Ottakringer gemeinsam mit der Kreativagentur OBSCURA den Wienerinnen und Wienern auch ein Lächeln aus – mit der gelbsten Kampagne, die Wien je erlebt hat.

Diese Haltung zieht sich als erfrischende Stammwürze durch den gesamten aktuellen Auftritt der Wiener Kultbrauerei. Mit der neuen Kampagne verzapft Ottakringer Vielfalt, Schmäh und Lebensfreude, ganz wie sie es selbst auch als urbane Traditions-, Event-, Kreativ- und Stadtbrauerei vorleben.

Martin Eicher, Leitung Marketing der Brauerei, freut sich auf die kommende Marken-Offensive: „Die Ottakringer Brauerei ist eine Institution und fester Bestandteil der Wiener Stadtkultur. Unser Ziel ist es, die Brauerei der Herzen zu werden. In diesem Sinne ist es wieder Zeit lauter zu werden und unsere Lieblingsstadt ein wenig gelber zu machen. Mit Herzblut, Schmäh und Freude am Produkt möchten wir die Marke – aber auch die Kategorie Bier – weiter emotionalisieren und die Identifikation stärken.“

© Die Abbilderei ×

Die Marken-Kampagne zeigt mit einem facettenreichen Hero-Spot, zahlreichen Out of Home-Aktivitäten (Plakate, City Lights, Werbewände, Straßenbahn-Branding) sowie natürlich auch digital, dass Ottakringer eben nicht 08/15 sondern 08/16 ist – unterhaltsam, einzigartig und mutig!

So traditionsreich der Standort in Ottakring auch ist, seit vielen Jahren ist die Brauerei durch ihre angrenzende Eventlocation beliebt. Circa 200.000 Besucherinnen und Besucher jährlich genießen die Ottakringer Gastgeberqualitäten direkt am Brauerei-Gelände.

Damit gehört die Ottakringer Brauerei zu den jungen Event-Legenden, schreibt gemeinsam mit den Wienerinnen und Wienern Bier-, Kulinarik-, aber auch Eventgeschichte und zeigt einen Grund mehr, um Ottakringer einfach gernzuhaben.

"Uns kannst du gern haben!" 1/2

2/2 © Ottakringer © Ottakringer

Über Ottakringer

Sie ist die letzte große Wiener Brauerei und gleichzeitig eine der letzten großen unabhängigen Brauereien Österreichs. Als mittelständischer Familienbetrieb ist diese Unabhängigkeit besonders wichtig. Ottakringer steht für einen kompromisslos hohen Qualitätsanspruch, der sich in der durchgängigen Frische der Bier-Vielfalt von mehr als 15 verschiedene Biersorten zeigt.

© Monika Fellner Geschäftsführer Ottakringer Brauerei ×

Die Marke vermittelt ein städtisches Lebensgefühl voller Herzblut, Mut, Leidenschaft und Lebendigkeit. Diese Werte zeigen sich auch im Innovationsgeist der Ottakringer Brauerei, der nicht nur für laufend neue Produkte sorgt, sondern auch das Brauereigelände zu etablierten Eventlocations gemacht hat, die ein fester und nicht mehr wegzudenkender Teil des Wiener Stadtlebens sind.

Ottakringer Biere sind vielfach prämiert: die Brauerei trägt seit der Austrian Beer Challenge 2022 auch den Titel „Brauerei des Jahres“. Die Ottakringer Brauerei beschäftigt 172 Mitarbeiter, erzielte im Jahr 2021 einen Umsatz von rund 62 Millionen Euro und braute 422.000 Hektoliter Bier. Seit Anfang 2021 ist der Produktionsprozess klimaneutral. 2021 wurde die Ottakringer Brauerei wieder mit dem Wiener Qualitätssiegel TOP-Lehrbetrieb ausgezeichnet, das bis 2025 gültig ist.