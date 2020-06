Sushi-Meister Bin im Café-Bar Glockenspiel.

Die japanische Küche rund um Sushi & Co. hat Graz im Sturm erobert. Viele neue Lokale haben sich in den letzten Jahren erfolgreich positioniert und sind zu echten Genuss-Hotspots geworden. Nun geht man noch einen Schritt weiter und bringt beste Sushi-Küche mitten in die Altstadt. Im schicken Café-Bar Glockenspiel am Grazer Glockenspielplatz setzen Inhaber René Janger und Geschäftsführer Josef Winkler ab sofort auf authentische, japanische Küche, um noch mehr Urlaubsflair und unkomplizierte Wohlfühlatmosphäre zu bieten. Einen genialen Partner haben sie dabei mit Mr. Bin, einem der besten Sushi-Küchenmeister des Landes, gefunden. „Wir freuen uns riesig, mit diesem neuem Küchenkonzept jetzt neu durchstarten zu können, und sind uns sicher, dass es unsere Gäste lieben werden“, so Winker.

Mr. Bin im Glockenspiel,

8010 Graz, Glockenspielplatz 4,

Tel. 0664 2428893, Täglich

10–23 Uhr, Dienstag Ruhetag.