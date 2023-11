CINNAMOOD: Zimtschneken-Hype jetzt auch in Wien

Der Hipster Zimtschnecken-Laden CINNAMOOD eröffnet dieses Wochenende in Wien.

Zimtschnecken schmecken nicht nur hervorragend, sondern sind aktuell auch der Food-Trend der Stunde. Das Verlangen nach einer "Next Level Roll" scheint so stark zu sein, dass sich Menschen in Köln, Berlin, Frankfurt und München geduldig in endlosen Warteschlangen anstellen um eine Zimtschnecke mit Zuckerguss zu ergattern. "CINNAMOOD" lautet der Name der Begierde. Nun kommt das Hype-Café auch in die österreichische Hauptstadt.

CINNAMOOD jetzt auch in Wien

Bei CINNAMOOD bleiben keine Wünsche offen und keine Münder trocken. Das Kölner Startup will bald mit Franchise-Cafés an rund 30 Standorten in Europa vertreten sein. Bereits am 4. November 2023 ist das Grand Opening in Wien (Mariahilfer Straße 74). Angeboten werden nicht nur klassische Zimtschnecken, sondern auch andere Signature-Kreationen. "Man möchte sie mit den Augen verschlingen und kann sich einfach nicht an ihnen sattsehen", heißt es auf der Website.

So gibt es beispielsweise die Red Velvet Roll mit Red-Cream-Cheese-Frosting und Erdbeeren, die Cookie Dough Chip Choc Roll, ein Teig mit Browniefüllung, Schoko-Stückchen und cinnamade Keksteig, und eine vegane Carnot Cake Roll. Zwischen 5.000 und 6.000 Rollen werden in den deutschen Filialen durchschnittlich täglich verkauft. Zimtschnecken-Fans können die Eröffnung in Wien kaum erwarten!