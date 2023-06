× Helli & Leo spendiert heute gratis Eis für gute Noten

Zur Feier des letzten Schultages belohnt die Wiener Bio-Eis Brand Helli & Leo am 30. Juni Schüler:innen für ihre guten Noten mit einer cremigen Portion Bio-Eis.

Die Schultage werden kürzer, die letzten Hausaufgaben werden abgegeben und langsam kommt Ferienstimmung auf. Besonders am letzten Schultag müssen gute Leistungen belohnt werden – das weiß auch Werner Helnwein, Gründer und Betreiber von Helli & Leo. Und wie lassen sich Bemühungen und rauchende Köpfe besser zelebrieren als mit himmlisch cremigen gratis Eiskugeln in Bio-Qualität?

Gratis Eis für Musterschüler

Gegen Vorzeigen des Zeugnisses genießen Schüler:innen am 30. Juni zwischen 12 und 22 Uhr in der Helli & Leo-Filiale in der Oberen Donaustraße 101 eine gratis Kugel bei einem Einser, zwei Kugeln ab drei Einsern und sensationelle 10 Kugeln, wenn das Zeugnis aus lauter Einsern besteht.

„Das Schuljahr geht zu Ende und wir möchten Schüler:innen für ihre Leistungen belohnen und ihnen erlebnisreiche und genussvolle Sommerferien wünschen“, so Werner Helnwein.

Bio-Eis mit Liebe

Zartschmelzendes Eis und erfrischendes Fruchtsorbet werden aus besten Zutaten und mit viel Liebe in Wien hergestellt. Ohne Zusatzstoffe, dafür mit umso mehr natürlichem Geschmack sorgt Helli & Leo für den perfekten Start in die wohlverdienten Sommerferien.

