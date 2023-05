Neues Pop-up-Bistro bei Herzig

Mit viel liebe zum Detail tischt der Spitzenkoch seine Gerichte auf. Beim neuen Pop-Up lohnt es sich vorbeizuschauen!

Mit seinem 3-Hauben-Restaurant gilt er als Shootingstar der ­Wiener Kulinarikszene. Nun ­erweitern JRE Sören und Saskia Herzig ihr Fine Dining um pfiffige Bistro-Gerichte. Als „Genussgalerie à la Carte“ bezeichnen die beiden Gastgeber ihr neues Projekt, das den Gästen noch mehr Abwechslung bietet. Im denkmalgeschützten Sichtbetonbau des ehemaligen Doro­theums in der Schanzstraße gibt es in künstlerischem Design­ambiente natürlich weiterhin die kreativen Food-Art-Gourmetmenüs.

Ergänzend dazu tischen Sören und Saskia Herzig und ihr Team nun aber auch im­mer am Mittwoch- und Donnerstagabend originelle Bistrogerichte auf. Ständig wechselnde Kreationen voll Esprit, preiswert und easy going in unkomplizierter Atmosphäre. Perfekt für einen spontanen Besuch, um auch nur ein oder zwei kleine Teller und ein Glas Wein zu genießen!

Restaurant Herzig

Schanzstraße 14, 1150 Wien

www.restaurant-herzig.at