× Verführerische Rezeptideen zum Welt-Schokoladentag

All you need is... chocolate! Wenn am 7. Juli wieder der Internationale Tag der Schokolade gefeiert wird, darf es natürlich nicht an süßen Verführungen fehlen.

Genau für diesen schokoladigen Anlass hat Kenwood köstliche Rezeptideen in petto. Ob saisonale Zucchini Brownies, cremige Schokoladentorte oder veganer Schokoladen Avocado Pudding– mit Hilfe der Titanium Chef Patissier XL Küchenmaschine sind diese Rezepte nicht nur ganz einfach und im Nu zubereitet, sondern überzeugen auch mit einzigartigen Genussmomenten. Drei Schoko-Rezeptideen: Schokoladige Zucchini Brownies Zubereitungs- und Kochzeit: 40 Minuten



Rezept für 12 Portionen © Kenwood × Zutaten 230g Zucchini

45g Butter (geschmolzen)

150g Zucker

3 Eier

1 TL Vanilleextrakt

60g Mehl glatt

60g Kakaopulver

½ TL Backpulver

½ TL Espressopulver

½ TL Salz

270g Zartbitter-Schokoladenstückchen

60g Milch

50g Staubzucker

1 EL Honig Zubereitung Den Backofen auf 170°C vorheizen. Eine quadratische Form einfetten und mit Backpapier auslegen. Den Multi-Zerkleinerer-Aufsatz auf die Maschine montieren und die Messerklingen anbringen. Zucchini, Butter, Zucker, Ei und Vanilleextrakt in die Schüssel des MultiZerkleinerers geben. Den Deckel aufsetzen und sicherstellen, dass er eingerastet ist. So lange pulsieren, bis die Masse glatt ist. Mehl, Kakao, Backpulver, Espressopulver und Salz in die Schüssel hinzugeben. Erneut auf höchster Stufe mixen. Nun die Messerklinge entfernen. 130g der Schokoladenstückchen in die Schüssel des Multi-Zerkleinerers geben. Mit einer Spachtel umrühren, bis alles gut vermischt ist. Die Mischung in die vorbereitete quadratische Form füllen. Bei 170°C 5 Minuten lang backen, Auf dem Ofen nehmen und in der Form abkühlen lassen. Milch in einen kleinen Kochtopf geben und bei mittlerer bis niedriger Hitze bis knapp unter den Siedepuunkt erhitzen. Die warme Milch in eine mittelgroße Schüssel umfüllen. Die restlichen Schokoladenstückchen in die Schüssel geben. Vorsichtig umrühren, bis sie geschmolzen ist. Staubzucker und Honig hinzugeben. Umrühren, bis alles gut vermischt ist. Zum Abkühlen in den Kühlschrank stellen, bis die Creme streichfähig ist. Die gekühlte Schokoladenmischung auf dem abgekühlten Brownie verteilen und in 12 Stücke schneiden. Veganer Pudding mit Schokolade und Avocado Zubereitungs- und Kochzeit: 15 Minuten



Rezept für 4-5 Portionen

© Kenwood × Zutaten 190g Hafer-, oder Mandel- oder Sojamilch

2 reife Avocados

1 reife Banane

5 Zwetschken

45g Erdnussbutter

3 EL Kakaopulver

1 TL Vanilleextrakt

Nach Bedarf Ahornsirup

Nach Bedarf Joghurt

Nach Bedarf Schokoraspeln Zubereitung Das Fruchtfleisch der Avocados herausholen, die Schale und den Stein wegwerfen. Die Banane schälen, die Zwetschen entkernen. Milch nach Wahl, Avocado, Banane, Zwetschken, Erdnussbutter, Kakao und Vanilleextrakt in den Thermoresist Glas-Mixer geben. In kurzen Intervallen Mixen, bis alles gut vermischt ist. Danach 30 Sekunden lang auf höchster Stufe pürieren oder bis alles glatt ist. Ahornsirup in den Thermoresist Glass Blender geben, bis alles gut vermischt ist. Tipp: Rum oder anderen Alkohol oder Orangenzesten für einen einzigartigen Geschmack hinzufügen. Pudding in Serviergläser füllen. Je mit einem Löffel Joghurt bedecken. Mit Schokoraspeln servieren. Sofort servieren. Der Klassiker: Schokoladentorte Zubereitungs- und Kochzeit: 65 Minuten



Rezept für 12 Portionen

© Kenwood × Zutaten für die Tortenböden 9 Eier

510 g Mehl

1 Pkg Backpulver

525 g extra feiner Zucker

525 g weiche Butter

1 Glas Kirschmarmelade Zutaten für die Schoko-Buttercreme 200 g Milchschokolade

400 g weiche Butter

800 g Staubzucker

120 g Kakaopulver

60 ml Milch Zutaten für die Ganache 150 ml Creme double (oder 50:50 Mascarpone und Schlagobers)

150 g dunkle Schokolade in Stücken

Frische Kirschen und Schokosplitter zur Deko Zubereitung Den Ofen auf 180°C vorheizen.13.3 Springformen (20cm Durchmesser) einfetten, mit Backpapier auslegen und zur Seite stellen. Rührschüssel und K-Haken an die Küchenmaschine anbringen. Alle Zutaten für den Kuchen in die Rührschüssel geben. Den Spritzschutz anbringen. Bei geringer Geschwindigkeit langsam alles vermengen. Dann bei mittlerer Geschwindigkeit alles 4-5 Minuten verrühren. Währenddessen die Küchenmaschine anhalten und die Masse von den Seitenwänden der Schüssel nach unten schaben, damit alle Zutaten gut miteinander vermischt werden. Wenn die Masse zu dick ist, wenige Esslöffel heißes Wasser zugeben. Die Kuchenmasse gleichmäßig auf die 3 vorbereiteten Springformen verteilen. Im Ofen 45-50 Minuten backen. Die Kuchenböden sind fertig, wenn am Holzstäbchen, das in die Mitte der Böden gestochen wird, keine Teigreste beim Herausziehen kleben bleiben. Die Kuchenböden aus dem Ofen nehmen und auf einem Gitter abkühlen lassen. Dann die Kuchen aus den Springformen nehmen. Sobald die Kuchenböden abgekühlt sind, die Böden begradigen und Ungleichmäßigkeiten abschneiden. Den schönsten Kuchenboden für die oberste Schicht auswählen. Für die Buttercreme die Milchschokolade in Stücke in einer Schüssel über einem Topf mit leicht köchelndem Wasser schmelzen. Die Hitze reduzieren und die Schokolade leicht abkühlen lassen (Sie sollte aber noch warm sein). Alternativ: in der Titanium Chef Patissier direkt mit dem Programm "Schokolade schmelzen" schmelzen. Den Profi-Patisserie Haken anbringen. Butter in die Rührschüssel geben und bei hoher Geschwindigkeit 2 Minuten schlagen. Bei mittlerer Geschwindigkeit Staubzucker und Kakaopulver nach und nach dazugeben. Wenn alles gut vermischt ist, die Geschwindigkeit reduzieren. Bei geringer Geschwindigkeit nach und nach die Milch dazugeben. Die geschmolzene, abgekühlte Schokolade zur Buttermischung geben. Alles gut miteinander vermischen. Dann bei hoher Geschwindigkeit etwa 5 Minuten zu einer locker-leichten Buttercreme schlagen. Die Marmelade auf der Oberseite jedes Kuchenbodens verteilen. Darüber je eine Schicht Schoko-Buttercreme geben. Dann die Kuchenböden übereinander schichten. Mit der restlichen Buttercreme rundum die Seiten der Torte bestreichen. Im Kühlschrank etwa 20 Minuten kalt stellen, bis die Buttercreme fest ist. Für die Ganache Crème double (oder alternativ 50:50 Schlagobers und Mascarpone) und Schokostücke in einem Topf bei mittlerer Hitze miteinander vermischen. Dabei ununterbrochen rühren, bis die Schokolade zu schmelzen beginnt. Alternativ: in der Titanium Chef Patissier direkt mit dem Programm "Schokolade schmelzen" schmelzen. Vom Herd nehmen und weiterrühren, bis durch die Wärme die Schokolade komplett geschmolzen ist. Die Ganache in eine Glasschüssel gießen und abkühlen lassen. Die Ganache sollte aber noch leicht warm sein. Die Ganache über die abgekühlte Torte gießen, sodass sie etwas über den Rand nach unten fließt. Mit Kirschen und Schoko-Splittern garnieren.