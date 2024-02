× Die Top Heringsschmaus-Rezepte für den Aschermittwoch

Am 14. Februar wird dieses Jahr nicht nur der Valentinstag, sondern auch der Aschermittwoch zelebriert, welcher zugleich das Ende der Faschingszeit sowie den Beginn der Fastenzeit einläutet. Traditionell wird an diesem Mittwoch Hering aufgetischt – et voilà!

Heringsschmaus mit Pumpernickel © Getty Images × Zutaten für 4 Personen 300 g Heringsfilet

5 EL Zitronensaft

1 TL flüssiger Honig

Salz

Pfeffer

1/2 TL mittelscharfer Senf

3 EL Traubenkernöl

150 g Pumpernickel

100 g Walnusskerne

4 Stängel Petersilie

Brot selber backen: Rezepte vom Brotsommelier High Carb statt Low Carb: Mit den gelingsicheren Rezepten von Profibäcker Axel Schmitt können Brotliebhaber genussvoll abnehmen, ohne auf Kohlenhydrate verzichten zu müssen. Da macht das Backen gleich doppelten Spaß! Zubereitung * LEICHT * 20 MIN Die Heringe abbrausen, trocken tupfen und in mundgerechte Stücke schneiden. Die Fischstücke in eine große, flache Schale legen. Aus Zitronensaft, Honig, Salz, Pfeffer und Senf ein Dressing rühren. Das Öl unterquirlen. Etwa die Hälfte davon auf die Fischstücke pinseln. Den Pumpernickel zerkrümeln. Die Nüsse grob hacken, 1 EL beiseite stellen, den Rest mit dem Pumpernickel in einer großen Pfanne ohne Fett unter Rühren anrösten, bis es duftet. Die Petersilie waschen, trocken schütteln und die Blättchen hacken. Die Pumpernickel-Nuss-Mischung auf die Fischstücke streuen und mit dem restlichen Dressing beträufeln. Die übrigen Nüsse und die Petersilie darauf streuen. Vor dem Servieren mit 1/2-1 TL flüssigem Honig beträufeln. Heringsschmaus mit Salsa verde © Getty Images × Zutaten für 4 Personen 100 g frische Kräuter (z. B. Basilikum, Kerbel und Petersilie)

4 Sardellenfilets

1 unbehandelte Zitrone

Ca. 120 ml Olivenöl

6 frische Knoblauchzehen

Salz, Pfeffer

100 g gegarte Maroni

4 Heringsfilets Zubereitung * LEICHT * 1 h 15 MIN Die Kräuter abbrausen, trocken schütteln und abzupfen. Die Sardellen trocken tupfen. Die Zitrone heiß waschen und trocken tupfen. Die Schale abreiben und ein wenig Saft auspressen. Den Abrieb mit den Kräutern, den Sardellen und etwas Öl pürieren. Dabei das übrige Öl nach und nach einfließen lassen. Den geschälten Knoblauch dazupressen und mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer abschmecken. Die Maroni untermischen. Den Hering in Stücke schneiden und mit der Salsa vermischen. Im Kühlschrank mindestens 1 Stunde ziehen lassen. Heringsschmaus mit Rote Rübe und Erdäpfel © Getty Images × Zutaten für 4 Personen 400 g Rote Rübe

4 Herings-Doppelfilets

150 ml Sauerrahm

Salz

Pfeffer aus der Mühle

2 Prisen Zucker

1 EL gehackte glatte Petersilie

Rote-Rübe-Sprossen zum Garnieren Zubereitung * LEICHT * 60 MIN Den Backofen auf 180°C Umluft vorheizen. Die Rote Rübe waschen und einzeln in Alufolie einschlagen. Im Ofen garen, bis sie sich leicht einstechen lässt. Herausnehmen, auswickeln, pellen und abkühlen lassen. Danach in kleine Würfel schneiden und vollständig auskühlen lassen. Die Heringsfilets abbrausen, trocken tupfen und klein schneiden. Mit den Rote-Rübe-Würfeln und dem Sauerrahm verrühren, mit Salz, Pfeffer und dem Zucker abschmecken. In Schälchen anrichten, mit der glatten Petersilie bestreuen und mit Rote-Rübe-Sprossen garnieren. Heringsschmaus mit Karotten und Rosinen © Getty Images × Zutaten für 4 Personen 400 g Karotten

2 Frühlingszwiebeln

4 Herings-Doppelfilets

80 g Rosinen

1 TL Harissapaste

1 EL Pflanzenöl

1 - 2 EL Paradeiser-Paprika-Mark

Salz, Pfeffer

1 Prise Zucker

2 EL Zitronensaft

1 TL Currypulver

1 TL edelsüßes Paprikapulver

1/2 TL gemahlener Kurkuma Zubereitung * LEICHT * 40 MIN Die Karotten schälen und fein raspeln. Die Frühlingszwiebeln waschen, putzen, längs vierteln und in ca. 1 cm breite Stücke schneiden. Die Heringsfilets in mundgerechte Stücke schneiden und mit den Karotten, Frühlingszwiebeln und Rosinen in eine Schüssel geben. Die Harissapaste mit dem Paradeiser-Paprika-Mark, Öl und 5-6 EL Wasser verrühren, dann mit Salz, Pfeffer, Zucker, Zitronensaft, Curry-, Paprikapulver und Kurkuma würzen. Das Dressing abschmecken, bei Bedarf noch etwas Wasser unterrühren und über den Salat gießen. Alles gut durchmischen, noch ca. 20 Minuten durchziehen lassen und servieren.