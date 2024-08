× Sommer-Rezepte für Fischliebhaber: Von Burger bis Eintopf

Sie sind auch Team Fisch? Dann geraten Sie bei folgenden Gerichten garantiert ins Schwärmen!

Fischfilet mit Brokkoli-Pesto

Zutaten für 4 Personen

500 g Kirschparadeiserrispen

6 EL Olivenöl

Salz

200 g Brokkoliröschen

1 Hand voll Basilikum

2 EL Parmesan

30 g geröstete Mandeln

1 EL Weißweinessig

Pfeffer

600 g Fischfilet – 4 Filets, z.B. Dorade oder Wolfsbarsch mit Haut ohne Gräten

1 Zitrone in Spalten

Zubereitung * LEICHT * 50 min

1. Den Backofen auf 200°C Ober- und Unterhitze vorheizen und ein Backblech mit Backpapier belegen. Die Rispen waschen, darauflegen und mit 2 EL Olivenöl beträufeln. Leicht salzen und ca. 15 Minuten im Ofen garen.

2. Brokkoli in kochendem Salzwasser 4-5 Minuten blanchieren. Abgießen, kalt abschrecken und abtropfen lassen. Basilikum waschen, etwas für die Deko zur Seite geben, den Rest mit Brokkoli, Parmesan, Mandeln, Essig und 2 EL Olivenöl fein pürieren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

3. Fischfilets kalt abbrausen, trockentupfen und die Haut mehrmals leicht einschneiden. Mit Salz und Pfeffer würzen und auf der Hautseite in restlichem Öl ca. 6 Minuten braten. Kurz wenden und glasig durchziehen lassen.

4. Zusammen mit den Paradeisern und dem Pesto auf Tellern anrichten und mit Basilikum garnieren. Zitronenspalten dazulegen, mit Pfeffer übermahlen und servieren.

Seafood Burger

Zutaten für 4 Personen

Für die Buns:

250 g Croissantteig aus dem Kühlregal, 1 Eigelb, 1 TL Chiliflocken, 2 EL Sesam

Für den Belag:

1 kleine Gurke, 1 Baby-Ananas, 2 Hand voll Salat, 4 Riesengarnelen entdarmt und bis auf das Schwanzsegment geschält, 4 Jakobsmuscheln ohne Corail, 200 g Lachsfilet, Salz, Pfeffer, 1 EL Pflanzenöl für die Grillpfanne, 1 EL Heidelbeermarmelade, 1 TL geriebener Ingwer, 4 EL Mayonnaise, 2 EL griechisches Joghurt, 1 EL Crème fraîche, 1 TL Zitronensaft, 4 EL Heidelbeeren, 1 TL Olivenöl

Zubereitung * LEICHT * 50 min

1. Einen Kugelgrill (oder anderen Grill mit Deckel, am besten mit Temperaturanzeige) mit Pizzastein auf mittlere Hitze anheizen. Den Croissantteig in 4 Scheiben schneiden. Das Eigelb verquirlen, die Teigscheiben damit bestreichen, mit Chiliflocken und Sesam bestreuen. Auf den Pizzastein setzen und die Buns im geschlossenen Grill bei ca. 200 °C 7-8 Minuten grillen.

2. Inzwischen für den Belag die Gurke waschen, putzen und quer in Scheiben schneiden. Baby-Ananas schälen, vierteln, vom Strunk befreien und quer in dünne Scheiben schneiden, dabei den Saft auffangen und beiseitestellen.

3. Salat waschen, trockenschleudern und größere Blätter kleiner zupfen. Riesengarnelen und Jakobsmuscheln waschen und abtropfen lassen. Den Lachs abbrausen, trockentupfen und wie die Meeresfrüchte salzen und pfeffern.

4. Eine gelochte Grillpfanne ölen, den Fisch und die Meeresfrüchte einlegen, auf den Rost stellen und zugedeckt ca. 4 Minuten grillen, dabei einmal wenden.

5. Inzwischen die Heidelbeermarmelade mit Ingwer, Mayonnaise, Joghurt, Crème fraîche und Zitronensaft verrühren. Etwa 2 EL Heidelbeeren fein zerdrücken und unterrühren. Den Heidelbeerdip mit Salz und Pfeffer würzen und abschmecken.

6. Den Ananassaft (1-2 TL) mit dem Olivenöl verquirlen und leicht salzen. Die Buns waagerecht halbieren und die Schnittflächen mit dem Heidelbeerdip bestreichen.

7. Die Unterhälften mit Salat, Gurken- und Ananasscheiben belegen und mit dem Ananasöl beträufeln. Das Lachsfilet in mundgerechte Stücke teilen und mit den gegrillten Riesengarnelen und Jakobsmuscheln daraufsetzen. Alles mit dem restlichen Dip beträufeln, die übrigen Heidelbeeren darauf verteilen und die Seafood-Burger servieren.

Meeresfrüchte-Eintopf mit Fenchel

Zutaten für 4 Personen

350 g kleine Fenchelknollen mit Grün, Saft von 1/2 Bio-Zitrone, Salz, Pfeffer, 500 g Kalmartuben, 250 g Baby-Octopus, 800 g rohe Garnelenschwänze küchenfertig sowie entdarmt und bis auf das Schwanzsegment geschält, 600 g Muscheln, 2 Schalotten, 3 Knoblauchzehen, 1 rote Chilischote, 1/2 Bio-Orange, 15 Safranfäden, 2 EL Olivenöl, 50 ml Weißwein, 800 g stückige Paradeiser aus der Dose, 1 l Fischfond

Zubereitung * mittel * 1 h 10 min

1. Den Fenchel waschen und putzen, dabei das Grün trockenschütteln, die Spitzen abzupfen und beiseitelegen. Die Knollen mit einem Gemüsehobel in sehr feine Scheiben hobeln. Den Fenchel in eine Schüssel geben, mit dem Zitronensaft beträufeln, leicht salzen und pfeffern und bis zur Verwendung durchziehen lassen.

2. Die Kalmartuben waschen und mit einem scharfen Messer parallel in dünne Ringe schneiden, dabei die Tuben aber nicht ganz durchtrennen, so dass die Ringe miteinander verbunden bleiben. Babykraken und Garnelen waschen und abtropfen lassen. Die Muscheln waschen, gründlich säubern und abtropfen lassen.

3. Die Schalotten und den Knoblauch schälen und fein würfeln. Die Chilischote waschen, putzen und fein würfeln. Die Orange heiß waschen und die Schale in feinen Zesten abziehen. Die Orange auspressen und die Safranfäden im Orangensaft einweichen.

4. Das Öl in einem großen Topf erhitzen. Die Schalottenwürfel darin glasig anschwitzen, dann den Knoblauch untermischen und kurz mit anschwitzen. Die Hälfte der Orangenzesten und die Chiliwürfel zufügen und 1 Minute mitanschwitzen. Alles mit Orangensaft und Wein ablöschen und ca. 3 Minuten köcheln lassen.

5. Die Paradeiser und den Fischfond dazugeben und die Mischung offen ca. 30 Minuten einköcheln lassen. Die Kalmartuben, Babykraken, Garnelen und Muscheln einlegen und unter Wenden noch ca. 5-6 Minuten mitgaren, bis die Muscheln sich geöffnet haben. Noch geschlossene Muscheln aussortieren und wegwerfen.

6. Den Meeresfrüchteeintopf mit Salz und Pfeffer abschmecken und in Teller verteilen. Mit dem marinierten Fenchel anrichten, mit den übrigen Orangenzesten und Fenchelgrünspitzen bestreuen, noch leicht mit Pfeffer übermahlen und servieren.

Gebackener Wolfsbarsch mit Zitrone und Kapernbutter

Zutaten für 4 Personen

4 Wolfsbarsche à 400-450 g küchenfertig

Salz

Pfeffer

Mehl

1 Hand voll Salbei

Butterschmalz

2 EL Butter

3 EL Zitronensaft

100 g Kapernäpfel

1 Zitrone

Zubereitung * leicht * 45 min

1. Den Backofen auf 200°C Heißluft vorheizen. Fische säubern und gut ausspülen. Trockentupfen, innen wie außen mit Salz und Pfeffer würzen und in Mehl wenden. Salbei waschen und trockenschütteln.

2. Fische im heißen Butterschmalz von beiden Seiten anbraten. Auf ein Backblech legen, etwa 2/3 der Salbeiblätter darauf verteilen und für ca. 20 Minuten in den Ofen schieben.

3. In der Zwischenzeit die Butter in einem Topf erhitzen. Zitronensaft, restlichen Salbei und die Kapern dazugeben. Fische mit Kapernbutter und Zitronenspalten zum Beträufeln servieren.

Fisch-Tacos mit Salsa

Zutaten für 4 Personen

Für die Salsa:

300 g Paradeiser, 1 rote Zwiebel, 1 Hand voll Koriandergrün, 1 große Avocado, 1 kleine rote Chilischote, Saft von 1 Limette, 1-2 TL Staubzucker, Salz, Pfeffer, 1 EL Olivenöl

Für die Tacos:

800 g Fischfilet ohne Haut wie z.B. Seelachs oder Kabeljau, Salz, 2 TL geräuchertes Paprikapulver, 1 TL Kreuzkümmelpulver, Cayennepfeffer, 2 EL Olivenöl, 4 Tortillas, Koriandergrün für die Garnitur, 2 Bio-Limetten

Zubereitung * LEICHT * 30 min

1. Für die Salsa die Paradeiser waschen, halbieren, entkernen und klein würfeln. Die Zwiebel abziehen, halbieren und in Scheiben schneiden. Das Koriandergrün waschen, trockenschütteln und die Blättchen abzupfen. Die Avocado halbieren, entkernen, das Fruchtfleisch schälen und klein würfeln. Die vorbereiteten Zutaten in eine kleine Schüssel geben.

2. Chilischote waschen, putzen und längs in feine Streifen schneiden. Den Limettensaft mit dem Zucker, Salz, Pfeffer und Öl verquirlen und die Chilistreifen untermischen. Das Dressing abschmecken, über die Salsa gießen und diese kurz durchziehen lassen.

3. Für die Tacos das Fischfilet abbrausen, trockentupfen, in Streifen schneiden und salzen. Das Paprikapulver mit dem Kreuzkümmel und 1/4-1/2 TL Cayennepfeffer vermischen. Die Fischstreifen darin wenden. In einer Pfanne das Öl erhitzen, die gewürzten Fischfiletstücke darin portionsweise unter Wenden ca. 5 Minuten braten, dann auf eine Platte geben und kurz warm halten.

4. Die Tortillas in einer beschichteten Pfanne kurz erhitzen, mit den gebratenen Fischfilets und 1-2 EL Salsa füllen und mit Korianderblättchen garnieren. Die Limetten heiß waschen, trockentupfen, halbieren und zu den Fisch-Tacos servieren.

