Klassiker mit Herbsttouch: Pizza mit Feigen und Schinken

Wir lieben den italienischen Klassiker. Die Feigen geben der Pizza einen Kick und sorgen für eine abwechslungsreiche Pizzaparty!

Dauer: 1 h 55 min



Schwierigkeit: mittel



Portionen: 4



Zutaten

Für den Teig:

1/2 Würfel Germ

2 Prisen Zucker

400 g Mehl; und zum Arbeiten

2 EL Olivenöl

1 TL Salz

Für den Belag:

8 Feigen

250 g Paradeiser, passiert; aus der Dose

4 EL Olivenöl

Salz, Pfeffer

1/2 TL Oregano, getrocknet

250 g Mozzarella

2 Hand voll Rucola

150 g Prosciutto; in dünnen Scheiben

40 g Parmesan; gerieben

1/2 Hand voll Basilikum; Blätter und Spitzen, grün und rot, gewaschen

4 TL Pinienkerne

Zubereitung

1. Für den Teig den Germ in eine Schüssel bröckeln, mit Zucker und ca. 220 ml lauwarmem Wasser glattrühren. Mehl, Olivenöl und Salz zugeben und alles zu einem glatten, geschmeidigen Teig verkneten. Bei Bedarf noch etwas Mehl oder Wasser zugeben. Zugedeckt an einem warmen Ort ca. 1 Stunde gehen lassen.

2. Für den Belag die Feigen waschen, trockentupfen und 2 Früchte halbieren, dn Rest vierteln oder in Spalten schneiden. Passierte Paradeiser mit 2 EL Olivenöl, Salz, Pfeffer und Oregano verrühren. Mozzarella abtropfen lassen und in Stücke zupfen. Backofen mit 2 Backblechen auf 220 °C Umluft vorheizen.

3. Aus dem Teig 4 Kugeln formen, auf wenig Mehl

rund knapp 20 cm ø ausrollen und je 2 Fladen auf ein Bogen Backpapier legen. Mit dem restlichen Öl bepinseln und mit passierten Paradeisern bestreichen, dabei einen

1-2 cm breiten Rand frei lassen. Mit Mozzarella und der Hälfte der Feigen belegen, salzen und pfeffern.

4. Die Pizzen mithilfe des Backpapiers vorsichtig auf die heißen Bleche ziehen und im Ofen 15 Minuten backen, dabei einmal die Position der Bleche wechseln.

5. In der Zwischenzeit den Rucola verlesen, putzen, waschen und trockenschleudern. Den Prosciutto in grobe Stücke zupfen. Die Bleche kurz herausnehmen, die Fladen mit etwas Parmesan bestreuen und in 3-5 Minuten fertig backen.

6. Die Pizzen mit Schinken, restlichen Feigen und Rucola belegen. Mit roten und grünen Basilikumblättern und je 1 TL Pinienkernen bestreuen und servieren. Übrigen Parmesan separat dazu reichen.

Rezept von StockFood