× Die perfekten EM-Snacks für den Fußballabend

Beim Fußballschauen dürfen die passenden Snacks natürlich nicht fehlen – mit Burger und Co. sorgen Sie garantiert für Jubelschreie!

Überbackene Nachos mit Guacamole

Zutaten für 4 Personen

Für die Nachos:

175 g Gouda, 3 Paradeiser, 1 große Zwiebel, 1 grüne Paprika, 1 grüne Peperoni, 250 g Tortilla-Chips

Für den Dip:

2 Lauchzwiebeln, 2 Avocados, 3 EL Limettensaft, 150 g Joghurt, Salz, Cayennepfeffer

Zubereitung * leicht * 35 min

1. Den Backofen auf 220 °C Oberhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier belegen. Den Käse reiben. Paradeiser mit kochendem Wasser überbrühen. Häuten, Kerne und Stielansätze entfernen und das Fruchtfleisch würfeln.

2. Zwiebel abziehen, Paprika und Peperoni waschen, putzen und alles fein würfeln. Die Chips mit Käse, Paradeiser, Zwiebel, Paprika und Peperoni auf dem Blech vermengen. Im Ofen 5-10 Minuten überbacken.

3. Lauchzwiebeln waschen, putzen und in feine Streifen oder Ringe schneiden. Avocados halbieren, Kern und Schale vom Fruchtfleisch lösen und dieses mit dem Limettensaft pürieren.

4. Joghurt und Lauchzwiebeln (bis auf ein wenig zum Garnieren) vermengen. Mit Salz und Cayennepfeffer abschmecken. Mit Lauchzwiebeln und Cayennepfeffer garnieren und zu den warmen Nachos servieren.

Würstel im Schlafrock

Zutaten für 4 Personen

20 Cocktailwürstchen, 2 Rollen Quicheteig (ca. 24x40 cm) oder Blätterteig, Mehl zum Arbeiten, mittelscharfer und körniger Senf, 1 Eiweiß

Zubereitung * leicht * 30 min

1. Den Backofen auf 210°C Ober- und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier belegen. Den Teig entrollen und auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche etwas größer auswalken. Daraus 2 Kreise á ca. 21 cm ausschneiden, den Rest anderweitig verwenden. Kreise wie eine Torte jeweils in 10 Dreiecke schneiden.

2. Am breiten Ende der Teiglinge etwas mittelscharfen Senf aufpinseln, je ein Würstchen auflegen und in den Teig einrollen. Eiweiß verquirlen, das Teigende damit bestreichen und festdrücken.

3. Würstchen auf dem Blech verteilen und im Ofen ca. 15 Minuten leicht gebräunt backen. Jeweils ein Schälchen groben und mittelscharfen Senf bereitstellen. Die Würstchen im Schlafrock noch warm mit Senf servieren. Dazu nach Belieben Chips reichen.

Fußball-Cheeseburger

Zutaten für 8 Personen

Für die eingelegten Zwiebeln:

70 ml Apfelessig, Zucker, Salz, 2 rote oder weiße Zwiebeln, 1 cm geschälter und frisch geriebener Ingwer

Für das Relish:

1 kleine Gurke, 1-2 Schalotten, 1 TL geschälter und frisch geriebener Ingwer, 1-2 TL Senfkörner, 2 EL Weißweinessig, 50 ml Apfelessig, 40 g Zucker, 1 TL Mehl, weißer Pfeffer

Für die Buns:

400 g Weizenmehl, 1/2 Würfel Germ (21 g), 50 ml lauwarme Milch, 2 EL Zucker, 1 TL Salz, 2 Eier, 50 g weiche Butter, schwarzer Sesam

Für die Burger:

1 weiße Zwiebel, 1 EL Butter, 1 kg Rinderfaschiertes, Salz, Pfeffer, Pflanzenöl für den Rost, 8 Scheiben Käse wie z.B. Cheddar, 8 Blätter Lollo Bionda, 4 Paradeiser, 4 Gewürzgurken, 8 EL Remoulade

Zubereitung *schwer * 1 h 40 min + 14 h ruhen

1. Für die eingelegten Zwiebeln den Essig mit 140 ml Wasser, 3 TL Zucker und 1/2 TL Salz aufkochen, kurz köcheln lassen und beiseitestellen. Die Zwiebeln abziehen, halbieren und in dünne Streifen schneiden. Den Ingwer schälen und in Scheiben schneiden. Die Zwiebeln mit dem Ingwer in ein sauberes Schraubglas füllen, mit dem warmen Essigsud übergießen und verschließen. Die eingelegten Zwiebeln über Nacht kühl durchziehen lassen.

2. Für das Relish die Gurke waschen, längs halbieren, die Kerne entfernen und das Fruchtfleisch klein würfeln. Die Schalotten abziehen, fein hacken und mit den Gurkenwürfeln, dem Ingwer, den Senfsamen und 2 TL Salz vermengen. Alles ca. 1 Stunde Wasser ziehen lassen.

3. Die Mischung gut abtropfen lassen, dabei die Flüssigkeit auffangen. Beide Essige mit Zucker und Mehl aufkochen und ca. 2 Minuten köcheln lassen. Die aufgefangene Flüssigkeit unterrühren, dann die Gurkenwürfel zugeben und bei geringer Hitze ca. 10 Minuten köcheln lassen. Das Relish mit Pfeffer würzen, in ein sauberes Einmachglas füllen und abkühlen lassen.

4. Für die Buns das Mehl in eine Schüssel sieben und in die Mitte eine Mulde eindrücken. Den Germ zerbröckeln, mit der lauwarmen Milch und dem Zucker verrühren, in die Mulde gießen und mit wenig Mehl vom Rand zu einem Vorteig verrühren. Abgedeckt ca. 30 Minuten gehen lassen.

5. Salz, 1 Ei, die weiche Butter und ca. 150 ml lauwarmes Wasser zugeben und alles zu einem glatten Teig verkneten, der sich gut vom Schüsselrand löst. Bei Bedarf noch etwas Mehl oder Wasser ergänzen. Den Teig abgedeckt ca. 30 Minuten gehen lassen.

6. Den Teig zu einem Strang formen und in 8 Portionen teilen. Jeweils zu Bällchen formen, flach drücken und mit Abstand auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen. Nochmals abgedeckt ca. 30 Minuten gehen lassen.

7. Den Backofen auf 200°C Ober- und Unterhitze vorheizen. Das übrige Ei mit 2 EL Wasser verrühren, die Buns mit 7 Kreisen bepinseln und mit Sesam bestreuen, so dass ein Fußballmuster entsteht. Die Buns im Ofen in 15-20 Minuten goldbraun backen. Am besten vor dem Einschieben etwas Wasser in den Ofen sprühen oder auf den Ofenboden schütten, damit Dampf entsteht. Die Buns vom Blech nehmen und auskühlen lassen.

8. Für die Burger einen Grill anheizen. Das Faschierte mit Salz und Pfeffer gut durchkneten und zu 8 Patties formen. Den Grillrost ölen, die Burger Patties portionsweise auflegen und bei direkter Hitze 8-10 Minuten grillen, dabei einmal wenden. Kurz vor Ende der Grillzeit die Käsescheiben auflegen und schmelzen lassen.

9. Inzwischen die Zwiebel abziehen und in feine Ringe schneiden. Den Salat waschen, putzen, trockenschleudern und nach Bedarf kleiner zupfen. Die Paradeiser waschen und ebenfalls in Scheiben schneiden. Die Gurken abtropfen lassen und längs in Scheiben schneiden. Die Buns aufschneiden und die Schnittflächen auf dem Grill goldbraun rösten.

10. Die Bun-Unterseiten mit Salat und den Patties belegen. Darauf die Paradeiserscheiben, Essiggurken, eingelegte Zwiebeln und jeweils 1 EL Remouladensauce geben. Die Deckel auflegen und die Fußball-Cheeseburger servieren. Das Gurkenrelish und die übrigen eingelegten Zwiebeln separat dazu reichen.

Auf los, geht's los! Guten Appetit!