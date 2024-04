× Gewickelter Genuss: Abwechslungsreiche Wrap-Rezepte

Das Tolle an Wraps? Sie lassen sich ganz einfach nach Lust und Laune belegen und sorgen so beim Verspeisen für richtig gute Stimmung. Soulfood, wie wir es am liebsten haben!

Gemüse-Wraps

Zutaten für 4 Personen 1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

5 EL Olivenöl

200 g stückige Paradeiser

200 g Kichererbsen aus der Dose

1/2 TL Paprikapulver

Salz

Pfeffer

1 Hand voll Koriandergrün

1 Hand voll Petersilie

1 Hand voll Basilikum

2 EL blanchierte Mandeln

1 EL Zitronensaft

1 Hand voll Eisbergsalat

1 rote Zwiebel

1 Bio-Zitrone

4 Weizentortillas

Salz

Chiliflocken

1 EL Pflanzenöl

1 EL Paradeisermark

150 ml Geflügelfond

2 EL Limettensaft

1 EL Chilisauce

250 g Kidneybohnen aus der Dose

2 Paradeiser

1 rote Zwiebel

1 Hand voll Koriandergrün

1 Avocado

4 Tortillas

80 g geriebener Cheddar Zubereitung * LEICHT * 40 MIN Das Hühnerfleisch abbrausen, trockentupfen und mit Salz und Chili würzen. In einer Pfanne im heißen Öl rundherum ca. 10 Minuten goldbraun braten. Aus der Pfanne nehmen und darin das Paradeisermark anschwitzen. Den Fond angießen und sämig einkochen lassen. Mit 1 EL Limettensaft, Chilisauce und Salz abschmecken. Das Huhn in Streifen schneiden oder zerpflücken und in der Sauce heiß werden lassen. Die Bohnen in einem Sieb abbrausen und abtropfen lassen. Die Paradeiser waschen, vierteln, entkernen und das Fruchtfleisch klein würfeln. Die Zwiebel abziehen und fein würfeln. Das Koriandergrün abbrausen, trockenschütteln und hacken. Die Avocado halbieren, entkernen, das Fruchtfleisch aus der Schale lösen und mit einer Gabel leicht stückig zerdrücken. Mit 1 EL Limettensaft, Salz und Chiliflocken abschmecken. Die Tortillas mit den Bohnen belegen, darauf das Huhn und die Guacamole verteilen. Mit Zwiebeln, Paradeiserwürfeln, Koriander und Cheddar bestreuen. Die Seiten einschlagen, aufrollen und die Wraps halbiert servieren. Salat-Wraps mit paniertem Fisch und Zitronen-Joghurtsauce

2 TL getrockneter Oregano

Abrieb von 1/2 Bio-Zitrone

600 g weißes Fischfilet, z.B. Kabeljau

Salz

Pfeffer

4 Eiweiß

Olivenöl (wenn möglich in Sprühflasche)

150 g griechisches Joghurt

2 EL Zitronensaft

2 EL frische Dillspitzen

1 EL abgetropfte Kapern in Lake

12 Blätter Römersalat

1 Karotte

frische Dillspitzen

Chilisalz Zubereitung * LEICHT * 45 MIN Den Backofen auf 220 °C Ober- und Unterhitze vorheizen und ein Backblech mit Backpapier belegen. Die Pankobrösel mit dem Oregano und dem Zitronenabrieb in einer Schüssel vermischen. Das Fischfilet abbrausen, trockentupfen und in ca. 12 Streifen schneiden. Mit Salz und Pfeffer würzen. Das Eiweiß verquirlen, die Fischstreifen durch die Masse ziehen und in den Bröseln wälzen. Anschließend auf dem Backblech auslegen und etwas mit Olivenöl besprühen bzw. leicht bepinseln. Im Ofen für ca. 15 Minuten backen, bis die Brösel goldbraun und knusprig sind. In der Zwischenzeit das Joghurt in einer Schüssel mit dem Zitronensaft und den Dillspitzen vermischen. Die Kapern grob hacken, hinzufügen und die Sauce mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Salatblätter waschen und trockenschütteln, die Karotte schälen und mit dem Sparschäler in dünne Streifen ziehen. Zum Servieren je 3 Salatblätter auf einem Teller oder einer Platte auslegen. Den Fisch aus dem Ofen nehmen und je ein Stück auf einem Salatblatt auslegen. Die Karottenstreifen und die Dillspitzen anlegen und alles mit etwas Chilisalz bestreuen. Nach Belieben etwas Dip darüberträufeln und den Rest davon separat in einem Schälchen dazu reichen. Flanksteak-Wrap

3 EL Olivenöl

Salz

100 g getrocknete Paradeiser

1 Hand voll Rucola

8 Weizentortillas

Pfeffer

Baby-Leaf-Salat für die Garnitur Zubereitung * LEICHT * 30 MIN Einen Holzkohlegrill für direkte Hitze vorbereiten. Das Flanksteak mit kaltem Wasser abbrausen, trockentupfen und mit 1 EL Olivenöl einpinseln. Mit Salz würzen und von jeder Seite 4-5 Minuten bei geschlossenem Deckel grillen. Anschließend an den Rand des Grills legen und ca. 5 Minuten ruhen lassen. Die Paradeiser abgießen, abtropfen lassen und in feine Streifen schneiden. Diese zusammen mit dem restlichen Olivenöl in einer Pfanne heiß schwenken. Den Rucola verlesen, waschen und trockenschleudern. Das Steak gegen die Fasern in dünne Tranchen schneiden. Steakstreifen und Rucola kurz zu den Paradeisern in die Pfanne geben, mit Salz und Pfeffer würzen und zur Seite ziehen. Die Mischung auf die 8 Tortillafladen verteilen, je die Seiten einklappen und aufrollen. Mit Spießen fixieren und auf dem Grill rundherum knusprig grillen. Vom Grill nehmen und mit einem scharfen Messer halbieren, hochkant auf Tellern anrichten und mit Baby-Leaf-Salat servieren.